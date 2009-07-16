به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، نیروهای امنیتی در شهر فلوجه واقع در استان الرمادی، 10 فرد تحت پیگرد را دستگیر کردند.



پلیس بصره نیز از دستگیری 36 فرد تحت پیگرد در مناطق مختلف این استان خبر داد.



از کرکوک نیز خبر می رسد نیروهای ارتش و پلیس در عملیاتی در این شهر موفق به کشف دو انبار سلاح و دستگیری سه فرد تحت پیگرد شدند.



خبر دیگر اینکه، نوری المالکی نخست وزیر عراق طی روزهای آینده برای دیدار با رهبران منطقه کردستان این کشور به شهر سلیمانیه می رود.



مالکی قرار است در این سفر درباره راههای حل اختلافات میان دولت مرکزی بغداد و حکومت محلی منطقه کردستان عراق با مسئولان کُرد گفتگو کند.