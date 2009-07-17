مدیر کمیته جنبی نمایشگاه کتاب تهران و از اعضای شورای سیاستگذاری نمایشگاه بیست و سوم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه عصر روز چهارشنبه شورای سیاستگذاری این نمایشگاه گفت: شورا تصویب کرد که نمایشگاه کتاب سال بعد در مصلی برگزار شود.

وی در پاسخ به این سوال که "با توجه به لزوم رعایت استانداردهای جهانی برای برپایی یک نمایشگاه بین‌المللی آیا گزینه‌های دیگر هم مورد ارزیابی قرار گرفت یا خیر؟" افزود: ما در شهر تهران فضای جدیدی نداریم که برای برپایی نمایشگاه آماده شده باشد و مشخصاً تنها گزینه "شهر آفتاب" مطرح بود که گزارشهای مربوط به آن از شهرداری تهران تهیه شده بود و با توجه به پیشرفت بسیار اندک این پروژه عملاً بررسی آن معقول نبود.

این عضو شورای سیاستگذاری نمایشگاه بیست و سوم در پاسخ به پرسش دیگر ما مبنی بر اینکه "آیا تصمیمگیری درباره محل برگزاری نمایشگاه 10 ماه مانده به برپایی آن و اعلام نام این مکان در روز گذشته اندکی با عجله صورت نگرفته است؟" اضافه کرد: در این باره زود تصمیمگیری نشده است. به هر حال ما نیاز به برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه داریم و قبل از هر چیز باید مکان آن را مشخص می‌کردیم.

شجاعی همچنین احتمال تغییر این تصمیم را "بسیار بعید" دانست و گفت: به مرور اطلاع رسانی درباره بحث‌های دیگر مربوط به نمایشگاه بیست و سوم صورت خواهد گرفت.

روز گذشته و پیش از آغاز جلسه شورای سیاستگذاری بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب حمیدرضا قبادی معاون اجرایی این نمایشگاه در گفتگو با مهر با اشاره به کاستیهای مصلای تهران از بررسی گزینه‌های دیگر برای این رویداد فرهنگی خبر داده و گفته بود: مصلای تهران مشکلاتی دارد و به همین خاطر این مکان هیچگاه گزینه قطعی و نهایی برای برگزاری نمایشگاه کتاب نیست و مسلماً ما نیاز به مکانی مناسب تری داریم.

وی همچنین از پیگیری روند اجرای پروژه "شهر آفتاب" توسط گروهی از مسئولان نمایشگاه کتاب خبر داد و گفت: این گزارشها به شورای سیاستگذاری نمایشگاه ارائه می‌شود.





