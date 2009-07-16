به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدحسین رحیمی‌نسب عصر پنجشنبه در مراسم راه ‌اندازی این اورژانس اظهار داشت: اورژانس سیار به منظور کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی و ارائه خدمات تخصصی راه‌ اندازی شده است.

وی افزود: در این مرکز خدمات اجتماعی مناسب و تخصصی به افرادی که مراکز اورژانس اجتماعی دسترسی ندارند، ارائه خواهد شد.

رحیمی‌ نسب خاطرنشان کرد: در این مرکز خدمات مشاوره‌ ای به افراد در معرض آسیب، آسیب ‌دیده اجتماعی از قبیل کودکان آزاردیده، کودکان کار و خیابانی، زنان آسیب ‌دیده اجتماعی و دختران فراری، رسیدگی به اختلافات حاد خانوادگی، افراد در معرض خودکشی و سایر موارد حاد بحرانی ارائه می‌ شود.

وی یادآور شد: این مرکز در هر شیفت کاری دارای یک روانشناس و یک مددکار اجتماعی است.

رحیمی‌نسب در خصوص سامانه 124 اورژانس اجتماعی استان یزد نیز اظهار داشت: این سامانه که در واقع اورژانس اجتماعی به ویژه برای کودکان به شمار می‌ رود، سال گذشته با ورود امکانات و تجهیزات راه ‌‌اندازی شد اما به دلیل وجود برخی مشکلات فنی از سوی مخابرات حدود پنج تا شش ماه بود که این سامانه هیچ فعالیتی نداشت اما با رفع این اشکالات، به طور رسمی دوباره آغاز به کار کرد.