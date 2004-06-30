جشنواره " ره آورد سرزمين نور " گشايش يافت

به گزارش خبرنگار گروه دفاع مقدس خبرگزاري " مهر" اين مراسم ساعت 18 بعداز ظهر امروز با قرائت آياتي چند از كلام الله مجيد شروع سپس با سرود جمهوري اسلامي ايران پي گرفته شد ، در ادامه خانمها مريم مايلي زرين و اعظم ايران شاهي دو تن از برگزيدگان اين جشنواره به بيان شعر و خاطره پرداختند.

براساس همين گزارش در ادامه اين جشنواره سردار تشكري مدير سومين جشنواره فرهنگي هنري ره آورد نور ضمن خير مقدم به حاضرين در مجلس گفت: بعد از دوران دفاع مقدس و پذيرش قطعنامه رزمندگان، خانواده هاي شهدا، ايثارگران و جانبازان به بازديد جبهه ها شتافتند و در مشهد شهيدان با آنها تجديد خاطره كردندو در واقع به همت اين جريان اردوي راهيان نور سال به سال از نظر كيفي و كمي رونق پيدا كرد.

وي با اشاره به حضور مقام معظم رهبري درجمع كاروانهاي راهيان نور افزود: اين حركت مقام معظم رهبري حركتي بود پرمعنا و پر رمز و راز؛ اين يعني اينكه بايد ارزش گذاري كنيم ايثارگريهاي رزمندگان را و پاس بداريم تلاش آنها را و حفظ كنيم آثار شهدا را و انتقال دهيم فرهنگ دفاع مقدس را.

سردار تشكري به برگزيدگان اين جشنواره ها اشاره كرد وگفت: اين عزيزان زينب گونه ارزشهاي دفاع مقدس را انتقال مي دهند.

وي به مراحل اجرايي سومين جشنواره فرهنگي هنري ره آورد سرزمين نور اشاره كرد و گفت: از تعداد 6 هزار اثر ارسال شده 1660 خاطره 2100 شعر 2248 عكس 92 فيلم به دبيرخانه ارائه شده است. كه براي داوري آنها 4 گروه كارشناسي مشغول به كار شدند و 350 نفر را برگزيدند. درادامه اين مراسم سردار حجازي ضمن تقدير و تشكر از برگزار كنندگان اين جشنواره بر تداوم اين گونه جشنواره ها تاكيد كرد. همچنين پس از سخنراني سردار حجازي، سردار صفوي به ايراد سخنراني پرداخت . گفتني است قبل از سخنراني سردار صفوي نفرات دوم گروه هاي خاطره، شعر، عكس، فيلمنامه و خبرنگاري جوايزي را دريافت كردند.اين مراسم همچنان در سالن بين المللي همايشهاي صدا و سيما در حال برگزاري است.