حیوانات با کمک لنزهای طبی بینایی خود را به دست می آورند

به گزارش خبرگزاری مهر، قمریها، شیرها، ببرها، خرگوشها، خرسها و حتی جغدها می توانند به آب مروارید مبتلا شده و کور شوند از این رو یک شرکت آلمانی برای مقابله با این بیماری و اختلال در میان جانوران طی اقدامی جالب، لنزهای طبی مخصوص حیوانات تولید کرده است.

فرایند استفاده از این لنزها بسیار ظریف بوده و دامپزشکان باید دوره های آموزشی مخصوصی را برای فراگیری چگونگی استفاده از آن پشت سر بگذارند این لنزهای اکریلیکی میان چشمی، در زمانی که دید جانوران با مشکل مواجه می شود، درون چشمهای آنان کار گذاشته شده و از ابعاد متغییری برخوردارند به شکلی که می توان نمونه هایی برای چشم گربه و یا چشم کرگدن تولید کرد.

به گفته محققان شرکت S & V که ابداع این لنزها را به عهده داشته اند، آب مروارید در حیوانات متفاوت از انسانها باعث بروز کوری می شود و به دلیل اینکه طول عمر جانوران بسیار کوتاه است، نابینایی می تواند این عمر کوتاه را کوتاهتر سازد.

از زمان ارائه این ابداع در سال 2008 این لنزها برای درمان یک شیر آبی، یک کانگورو و یک شیر در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.

همچنین به اعتقاد دانشمندان لنزهای مخصوص جاذب ماورا بنفش را می توان برای درمان اسبهای مبتلا به بیماری "سندرم لرزش سر" استفاده کرد. با وجود هزینه بالایی که باید صرف انجام جراحی و درمان شود، معمولا نتیجه جراحی ارزش هزینه صرف شده را دارد زیرا حیوان قدرت بینایی خود را در اکثر مواقع به دست می آورد تنها مشکلی که برای انجام این جراحی وجود دارد، بیهوش کردن حیوانات بزرگ مانند فیلها و کرگدنها است زیرا در صورتیکه حیوان بزرگی مانند فیل برای مدتی طولانی به یک جهت دراز بکشد، فشار زیادی به قلب جانور وارد شده و می تواند موجب اختلالات جانبی شود.

بر اساس گزارش زی نیوز، در عین حال جراحی هر جانوری مشکلات خاص خود را دارد، برای مثال هنگام جراحی زرافه ها، سر آنها به هیچ وجه نباید پایین تر از قلبشان قرار گیرد. شرکت S & V قصد دارد به زودی و با همکاری شرکتهای مختلف از کشورهای متعدد جهان، استفاده از این لنزها را در درمان جانوران گسترش دهد.