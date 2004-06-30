دفاع مقدس بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ، بزرگترين حماسه به حساب مي آيد

به گزارش خبرنگار گروه دفاع مقدس خبرگزاري " مهر" ، سردارصفوي افزود : خوزستان ، كربلاي ايران است وباخون جوانان بي ادعاآغشته است.

وي كه در حاشيه جشنواره ره آورد سرزمين نور با " مهر" سخن مي گفت ؛ افزود: خوزستان آغشته به خون گمنامهاي نام آور است. كساني كه، دنبال مقام و درجه نبودند. آنها به دنبال چيزي بزرگتر بودند. عشق و اطاعت از امر خدا.

فرمانده كل سپاه گفت: شهداي ما عاشق خدا بودند چون خدا فرمان داده بود كه دفاع بكنند. دفاع هم واجب بود. اين جوانان عاشق نه يك روز نه دو روز و نه صد روز عاشق خدا بودند آنها عاشق هميشگي خدا بودند.

وي افزود: خوزستان به دليل اينكه مشهد دو سوم 213 هزار شهيد ملت ايران است و سرزمين كربلاي ايران نام دارد، مقدس است. وقتي ملت ما به زيارت اين مكانهاي مقدس مي روند روح مي گيرند و تا مدت ها نيزدرفضاي ملكوتي به سرمي برند. مدتها به دنبال معصيت وگناه نمي روند ومقداري به خودشان توجه مي كنند. به ماديات كمترتوجه مي كنند ومعنويات را پي مي گيرند.

سردارصفوي گفت: وقتي كه راهيان نور ازشهرهاي مختلف راه مي افتادند و مي روند به سمت جبهه ها مثل اين است كه ازدنيا به سمت آخرت حركت مي كنند. وقتي مي رسند به جبهه هاي جنوب وآن فضا را مي بينند ومي بينند كه چه كساني درآنجا زندگي كرده و باايمان به سمت آخرت حركت كرده اند، به معنويت سوق داده مي شوند.

وي افزود : بااينكه 15 سال ازروزهاي آخردفاع مقدس مي گذرد ، خود من كه ازاول دراين دوران درجبهه هاحضورداشتم ، وقتي به اين مناطق جنگي سفرمي كنم ، يك حال وهوايي ديگربه من دست مي دهد ،اين تاثير همان روح شهيداني است كه دراين مناطق براي استقلال كشورمان ايستادند وحماسه آفريدند.

فرمانده كل سپاه گفت: حماسه دفاع مقدس بعد از حماسه پيروزي انقلاب كه هنر امام و مردم ايران بود بزرگترين حماسه به حساب مي آيد ، اين حماسه همانند آثارحماسه انقلاب كه در مقياس جهاني ماندگار شده اند مي تواند با خلق آثار هنري جاودانه و ابدي شود.

وي افزود: دفاع مقدس كشور ايران مي تواند درس مقاومت و ايستادگي را به يك ميليون مسلمان جهان بدهد. مي تواند درس آزادي را به مردم فلسطين، لبنان وعراق بدهد. آثار مقاومت هاي مردم ايران دراين شهادت طلبي هاي مردم عراق كه روزي دشمن ما بودند ، ظاهر شده است.

سردار صفوي درپايان گفت: حماسه دفاع مقدس و مظلوميت خون شهدا نه تنها آزادي سرزمين ايران را محصول داد، آزادي سرزمين اشغال فلسطين، عراق مظلوم را و در نهايت آزادي بشريت مظلوم را از دست ظالمان را ثمره خواهد داد. اين شهدا كه 75 درصد آن جوانان هستند الگوي نسل هاي ديروز و امروز و فرداي بشريتند.