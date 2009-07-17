تسلیت رئیس فدراسیون جودو آمریکا به ایران / با شما به سوگ نشسته ایم

به گزارش خبرنگار مهر، یک فروند هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی کاسپین به شماره پرواز 7908 روز چهارشنبه در مسیر تهران - ایروان دچار سانحه هوایی شد و تمام 168 سرنشین آن جان باختند. در میان جان باختگان، اعضای تیم جودوی نوجوانان که برای برپایی اردوی تمرینی راهی ارمنستان بودند نیز حضور داشتند.

فدراسیون جودو ایالات متحده آمریکا نسبت به این حادثه تراژیک عمیقا ابراز تاسف کرده است. لانس نادینگ، رئیس فدراسیون جودو آمریکا، در پیامی که روز پنجشنبه منتشر شده آورده است: از شما می خواهم در غم از دست دادن برادران ایرانی جودو به ما بپیوندید و به سوگ بنشینید. آنها در عنفوان جوانی جان خود را از دست دادند. هر کدام از این ورزشکاران می توانستند به یک قهرمان المپیک تبدیل شوند و یا برای شهر و روستای خود که هرگز به ورزش معرفی نشده اند عنوان و مقامی کسب کنند. اما آنها هرگز این فرصت را پیدا نکردند تا خود را معرفی کنند.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: این ورزشکاران جوان شانس این را نداشتند که بزرگ شوند و به خانواده جهانی که همگی ما جزوی از آن هستیم بپیوندند. من از طرف فدراسیون جودو آمریکا امیدوارم که خانواده این قربانیان، هم تیمی ها، دوستان و همشهریان آنها ، تسلیت صمیمانه ما را به خاطر این حادثه غم انگیز بپذیرند.