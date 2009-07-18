۲۷ تیر ۱۳۸۸، ۸:۲۷

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: نیکی به پدر و مادر از مواردی است که در آیات متعدد قرآن کریم مورد تأکید قرار گرفته و به شرایط و چگونگی آن به تفصیل ارائه شده است.

آیه روز:

وَوَصَّیْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَیْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاکَ لِتُشْرِکَ بِی مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ فَأُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ  .

به انسان سفارش کردیم که به پدر و مادر خود نیکى کند و[لى] اگر آنها با تو درکوشند تا چیزى را که بدان علم ندارى با من شریک گردانى از ایشان اطاعت مکن سرانجامتان به سوى من است و شما را از [حقیقت] آنچه انجام مى‏دادید باخبر خواهم کرد .

سوره عنکبوت، آیه 8  

ذکر روز شنبه:

حدیث امروز:

امام باقر (ع) :

استَشر فی أمرک الذین یخشون الله .

در کار خود تنها با کسانى مشورت کن که خداترس باشند .

تحف العقول، ص 293

