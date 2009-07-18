آیه روز:
وَوَصَّیْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَیْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاکَ لِتُشْرِکَ بِی مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ فَأُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ .
به انسان سفارش کردیم که به پدر و مادر خود نیکى کند و[لى] اگر آنها با تو درکوشند تا چیزى را که بدان علم ندارى با من شریک گردانى از ایشان اطاعت مکن سرانجامتان به سوى من است و شما را از [حقیقت] آنچه انجام مىدادید باخبر خواهم کرد .
سوره عنکبوت، آیه 8
ذکر روز شنبه:
حدیث امروز:
امام باقر (ع) :
استَشر فی أمرک الذین یخشون الله .
در کار خود تنها با کسانى مشورت کن که خداترس باشند .
تحف العقول، ص 293
نظر شما