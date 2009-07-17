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۲۶ تیر ۱۳۸۸، ۱۳:۰۳

بازگشایی تمام مساجد ارومچی؛

تحولات شین جیانگ تاثیر زیادی بر یکپارچگی قومیت ها در چین نمی گذارد

تحولات شین جیانگ تاثیر زیادی بر یکپارچگی قومیت ها در چین نمی گذارد

در حالی که از امروز صبح (جمعه) درب تمام 433 مسجد در شهر ارومچی واقع در استان شین جیان به روی مسلمانان باز شده است، یک کارشناس امور چین به عدم تاثیرگذاری زیاد تحولات اخیر بر رابطه میان قومیت های این کشور اشاره کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، برخی از مساجد شهر ارومچی در پی ناآرامی های اخیر که از پنجم جولای آغاز شده بود، به دستور مقامات چینی بسته شده بودند.

براساس گزارش منابع خبری در این ناآرامی ها بطور کلی 192 نفر جان خود را از دست دادند.

دکتر "جعفر حمید" پژوهشگر و کارشناس عرب در امور چین در این رابطه اظهار داشت: با توجه به نقش غیر قابل انکار در رشد، توسعه و رونق اقتصادی چین و ارتباط تگاتنگ قومیت های این کشور با یکدیگر، تحولات اخیر تاثیر زیادی بر یکپارچگی آنان نمی گذارد.

وی با اشاره به نیاز جهان به چین آرام و پیشرفته اظهار داشت: ناآرامی و تنش در این کشور به نفع هیچ کس نیست.

کد مطلب 913717

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