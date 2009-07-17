به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال ملاقات علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران با محمد بن همام، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا، AFC موافقت خود را با برگزاری نخستین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا در کشورمان اعلام کرد. با این وجود مقرر شد زمان برگزاری این مسابقات با هماهنگی فدراسیون فوتبال ایران به عنوان کشور میزبان مشخص شود.

مسئولان باشگاه فولادماهان اصفهان به عنوان نماینده ایران و میزبان نخستین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاه‌های آسیا به فدراسیون فوتبال ایران پیشنهاد کرده اند روزهای ابتدایی مهرماه سالجاری این مسابقات در اصفهان برگزار شود.

علی طاهری، مدیرعامل باشگاه فولادماهان اصفهان در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: با توجه به در پیش بودن ماه رمضان و همچنین بازیهای کشورهای اسلامی بهتر است مسابقات جام باشگاه‌های آسیا در یک فاصله زمانی پس از ماه رمضان و پیش از آغاز بازیهای کشورهای اسلامی برگزار شود.

وی ادامه داد: از آنجائیکه اصفهان یکی از شهرهای میزبان بازی‌های کشورهای اسلامی است، بهتر است مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا پیش از آغاز این بازیها در اصفهان برگزار شود.

مدیرعامل باشگاه فولادماهان اصفهان خاطرنشان کرد: ماه رمضان در پیش است و برای ما دشوار است که در این ماه میزبان تیم‌های آسیایی باشیم. پیش از آغاز ماه رمضان نیز عملا امکان پذیرایی از تیم‌های آسیایی را نداریم، چرا که برای رزرو هتل و محل اقامت تیم‌ها حداقل باید یک ماه زودتر اقدام می کردیم.

طاهری افزود: از آنجائیکه تیم ملی فوتسال برزیل طی روزهای پایانی شهریورماه به ایران می آید و تیم فولادماهان بیشترین بازیکن را در این تیم دارد، بهتر است مسابقات جام باشگاه‌های آسیا پس از برگزاری سه دیدار دوستانه تیم ملی مقابل برزیل برگزار شود.

وی در خاتمه تصریح کرد: ما پیشنهادهای خود را بصورت رسمی با کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال در میان گذاشته‌ایم و امیدواریم مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا در تاریخی مناسب برگزار شود. همانطور که عنوان کردم بهترین تاریخ برای برگزاری این رقابت‌ها از دید ما به عنوان میزبان مهرماه است و از فدراسیون فوتبال می خواهیم با AFC رایزنی کند تا این ماه برای میزبانی اصفهان از تیم‌های آسیایی انتخاب شود.

تمرینات تیم فوتبال فولادماهان هر روز بدون وقفه در شهر اصفهان پیگیری می شود و این تیم روز دوشنبه هفته جاری برای برپایی اردویی یک هفته ای عازم لبنان می شود.