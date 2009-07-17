نوجوانان هندبالیست ایران عازم تونس شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره جام جهانی هندبال نوجوانان جهان از 29 تیرماه در تونس آغاز می شود که تیم ملی ایران با ترکیب 17 ورزشکار به همراه "استفان سیدروچک" به عنوان سرمربی، ایرج رضایی و مهدی رهبری مربی، شهداد مرتجی مربی دروازه ‌بانان و دکتر شادانفربه عنوان پزشک تیم ملی را در این رقابتها همراهی می کنند.

این تیم امروز صبح(جمعه) عازم امارات و بعد از چند ساعت عازم تونس خواهد شد. علیرضا رحیمی رئیس فدراسیون هندبال کشورمان نیز به عنوان میهمان ویژه فدراسیون جهانی تیم کشورمان را در این دیدارها همراهی خواهد کرد.

ملی پوشان کشورمان در این دیدارها در گروه سوم با تیم های دانمارک، تونس، کویت و الجزایر هم گروه هستند و در اولین روز نیز به مصاف کویت خواهند رفت.

جلال کوزه گری نایب رئیس فدراسیون هندبال با مثبت ارزیابی کردن شرایط تیم نوجوانان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق آئین نامه ای که پیش از این رقابتها به ما ارسال شد ما تنها می توانستیم از 17 ورزشکار در ترکیب تیم اعزامی خود استفاده کنیم و به همین دلیل مجبور شدیم از بین چهار دروازه بان اعزامی یک نفر را خط بزنیم وبه این ترتیب سعید حیدری راد این رقابتها را از دست داد.

وی با بیان اینکه هیچ کوبل داوری از ایران در این رقابتها قضاوت نخواهند کرد افزود: از روز پنجم این مسابقات یک سمپوزیوم علمی داوری و مربیگری در تونس برگزار می شود که مهدی اسلامی یکی ازکارشناسان اسبق این رشته به عنوان تنها نماینده کشورمان در این دوره ارتقاء علمی شرکت خواهند کرد.

سومین دوره جام جهانی هندبال نوجوانان از 28 تیرماه در تونس آغاز می شود.