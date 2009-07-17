ناکارآمدی سیاست های آمریکا در افغانستان/کشته شدن 11 غیرنظامی دیگر در قندهار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، صبح امروز خودروی حامل تعدادی مرد، زن و کودک افغانی که راهی دیدار از مکانی مقدس در ولایت قندهار بودند، با انفجار یک بمب در مسیر عبوری خود مواجه شدند که تمامی آنها کشته شدند.

این مکان مقدس در چند کیلومتری مرز افغانستان با پاکستان قرار دارد.

یک مقام بلندپایه در پلیس مرزی افغانستان، این انفجار را منتسب به نیروهای طالبان کرده است.

تداوم انفجارهای تروریستی در افغانستان در حالی رخ می دهد که آمریکا چندی پیش از افزایش نیروهای خود در این کشور از 40 هزار نفر به 68 هزار نفر در تابستان امسال خبر داده بود.

این انفجارها بیش از پیش ناکارآمدی سیاست های واشنگتن در افغانستان و بطور کلی در منطقه به اثبات می رساند.