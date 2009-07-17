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۲۶ تیر ۱۳۸۸، ۱۳:۴۱

در فصل بهار رخ داد؛

کاهش 39 درصدی میزان غرق شدگی در دریای مازندران

کاهش 39 درصدی میزان غرق شدگی در دریای مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از کاهش 39 درصدی میزان غرق شدگی در فصل بهار در دریای مازندران نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد.

خسرو قاسم پوری در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: در سه ماه اول سال جاری 17 نفر در دریا غرق شدند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 39 درصد کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: در سه ماه اول سال گذشته 28 نفر در دریا غرق شده بودند که تعداد این افراد نسبت به سه ماه اول امسال 11 نفر بیشتر بود.

وی تصریح کرد: تعداد غرق شدگی در رودخانه در 3 ماه اول سال جاری پنج نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی نداشته است.

قاسم‌پوری با آرزوی تعطیلات و سفر خوش برای مسافرین، بر شنا کردن در محدوده طرح و توجه به توصیه های ایمنی مسئولین مربوطه برای حفظ سلامت هموطنان تاکید کرد.

کد مطلب 913751

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