کاهش 39 درصدی میزان غرق شدگی در دریای مازندران

خسرو قاسم پوری در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: در سه ماه اول سال جاری 17 نفر در دریا غرق شدند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 39 درصد کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: در سه ماه اول سال گذشته 28 نفر در دریا غرق شده بودند که تعداد این افراد نسبت به سه ماه اول امسال 11 نفر بیشتر بود.

وی تصریح کرد: تعداد غرق شدگی در رودخانه در 3 ماه اول سال جاری پنج نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی نداشته است.

قاسم‌پوری با آرزوی تعطیلات و سفر خوش برای مسافرین، بر شنا کردن در محدوده طرح و توجه به توصیه های ایمنی مسئولین مربوطه برای حفظ سلامت هموطنان تاکید کرد.