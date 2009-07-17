عید مبعث بزرگترین حادثه تاثیرگذار عالم بشریت است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام حسین صادقی در خطبه های نمازجمعه این هفته در بیرجند، ضمن گرامیداشت 27 رجب سالزور بعثت نبی مکرم اسلام حضرت محمد(ص)، گفت: ماه رجب حاوی ارزشهای معنوی و فواید ملکوتی فراوانی است که آن را در میان ماههای قمری خاص می‌گرداند.

وی عید مبعث را روزی تاریخی دانست که در آن روز بشر از تاریکی و ظلمت نجات یافته و به اوج عزت و اقتدار می رسد و تاکید کرد: همه مسلمین جهان باید قدر و منزلت این نعمت بزرگ الهی را پاس دارند و راه بعثت را ادامه دهند.

حجت الاسلام صادقی در ادامه ضمن تبریک سالرزو تاسیس شورای نگهبان، اظهار داشت: پاسداری از قدر و منزلت شورای نگهبان از سوی امام رضوان الله تعالی توصیه شده و همگان وظیفه دارند آن را تکریم کنند.

وی با اشاره به کسانی که دم از قانون می زنند اما بدترین سخنان را به شورای نگهبان روا داشتند، افزود: اینگونه سخنان و تهمت ها هیچگونه خللی بر اعتبار و جایگاه این شورا وارد نمی کند.

حجت الاسلام صادقی امروز را سالروز فتح خیبر عنوان کرد و بیان داشت: شخصیت منحصر به فرد امیرمؤمنان حضرت علی(ع) و اول مظلوم عالم نه تنها نزد شیعیان جهان بلکه تمام مسلمانان، حتی کلیه ادیان الهی قابل احترام است.

وی حضرت علی(ع) را بزرگترین حامی پیامبر اسلام از ابتدای رسالت تا هنگام وفات حضرت دانست و افزود: امام علی (ع) دارای شخصیتی است که در قالب الفاظ گنجانده نمی شود.

امام جمعه بیرجند در پایان یادآور شد: اگربخواهیم انسانی متکامل در همه ابعاد مثال بزنیم شاید کسی به شایستگی ایشان بعد از پیامبر عظیم الشأن اسلام نباشد، ایشان در تقوی و پرهیزکاری، علم و دانش، عرفان و خداشناسی، شجاعت و دلاوری و صداقت و درستکاری سرآمد همگان بودند.