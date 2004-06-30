تيم دانشگاه صنعتي شريف از مسابقات جهاني روبوكاپ پرتقال بازماند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" تيم هاي رباتيك انسان نما، امدادگر وشبيه سازي دانشگاه صنعتي شريف ازحضوردرمسابقات جهاني روبوكاپ پرتقال بازماندند. مسئولين دانشگاه صنعتي شريف علت اين امر را عدم همكاري سفارت پرتقال در صدور ويزا براي اعضاي تيم هاي روبوتيك شريف عنوان كرده اند.

اين گزارش حاكي است تيم هاي روبوتيك دانشگاه شريف اميد اول مسابقات جهاني روبوكاپ به حساب مي آمدند، به طوري كه تيم انسان نماي دانشگاه شريف ويك تيم ازدانشگاه فرايبورگ آلمان تنها تيم هاي راه يافته به مرحله نهايي مسابقات انسان نماي مسابقات جهاني روبوكاپ پرتقال در كلاس ربات هاي بلند قد بودند كه درقياس اين دو ربات، ربات انسان نماي شريف از امتيازات بارز و برجسته تري نسبت به ربات آلماني برخورداراست و به طور قطع تيم انسان نماي شريف حائز مقام دراين مسابقات مي شد.

از ديگر تيم هاي بازمانده در اين مسابقات مي توان به دانشگاه آزاد قزوين وتيم ربات انسان نماي دانشگاه كرمان اشاره داشت. گفته مي شود همزماني اين مسابقات با رويداد بزرگ يورو 2004 در اين امردخيل بوده است. مسابقات جهاني روبوكاپ پرتقال ازامروز در كشورپرتقال آغازشد.