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۲۶ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۱۷

کمیسیون بانوان در اتاق بازرگانی مازندران تشکیل خواهد شد

ساری - خبرگزاری مهر: نائب رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن مازندران گفت: کمیسیون بانوان به زودی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مازندران تشکیل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری بعد از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات مازندران افزود: نقش بانوان درعرصه اقتصاد و صنعت و تجارت امروزه یکی از ارکان اساسی در روند توسعه رسیدن به سرمایه های انسانی است که توانمندسازی زنان در عرصه اقتصاد و مشارکت آنان بر پایه برابری در همه زمینه ها از جمله تصمیم گیری و مدیریت جامعه اسلامی ماست.

وی گفت: از فواید اشتغال و حضور زنان در عرصه اقتصاد و کسب و کار، افزایش بهره وری و ارتقاء سطح ملی زنان ورفاه جامعه خواهد بود.

اصغری افزود: کمیسیونی در این خصوص با حضور بانوان مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای تولیدی و خدمات بازرگانی تشکیل خواهد شد.

به گفته اصغری، کمیسیون بانوان در انسجام و بهره مندی از توانمندی های آنان همچنین در مشارکت دادن آنان در عرصه اقتصاد داخلی و بین المللی استفاده بهینه می شود.

کد مطلب 913781

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