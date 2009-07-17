فرافکنی جدید صهیونیستها درباره چگونگی روابط حماس با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه هاآرتص با درج مطلبی اخیرا ادعا کرد که بر اساس اطلاعات سازمانهای جاسوسی اسرائیل و سازمانهای اطلاعاتی غرب، ایران در حمایت از حماس اقدام به ارسال سلاح به این جنبش فلسطینی می کرد.

به نوشته این روزنامه صهیونیستی، سرویس های اطلاعاتی اسرائیل معتقدند که مسیر انتقال سلاح ازایران به غزه بسیار پیچیده بوده به طوری که ابتدا سلاح ها از ایران از طریق کشتی وعبوراز خلیج فارس به یمن منتقل می شد و سپس از یمن به سودان و از سودان به مصر و صحرای سینا و بعد از آن به غزه منتقل می شد.

این روزنامه در ادامه به حمله جنگنده های بدون سرنشین رژیم صهیونیستی به سودان در ماه مارس سال گذشته اشاره کرده و می نویسد : این حمله به منظور منهدم کردن محموله های ارسالی از ایران به غزه انجام شد. به نوشته این روزنامه عبری، سلاح های ارسالی از ایران اغلب ساخت چین و برخی از آنها نیز ساخت خود ایران بودند.

این روزنامه در ادامه به وجود تونل های متعدد در مرز با غزه اشاره کرده ومی نویسد : از این تونلها علاوه بر استفاده برای قاچاق کالا برای انتقال سلاح نیز استفاده می شد و اسرائیل نیز با اطلاع از این امر اقدام به بمباران این مکانها می کرد.

در ادامه گزارش منابع صهیونیستی چنین آمده است: قاچاقچیان با استفاده از قایقهای شخصی سلاح ها را از یمن به مصر منتقل می کردند و در مسیر برگشت نیز اقدام به انتقال مهاجران غیر قانونی آفریقایی به آسیا می نمودند.