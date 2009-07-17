سال گذشته تنها 22 درصد از احکام اعدام محاربین در استان سیستان و بلوچستان اجرا شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی امام جمعه موقت زاهدان و مدیرکل دادگستری سیستان و بلوچستان در خطبه های نمازجمعه زاهدان که در مصلی قدس این شهر ایراد شد، با اشاره به اجرای حکم اعدام تعدادی از عناصر خودفروخته، مفسد فی الارض و محارب وابسته گروهک تروریستی ریگی در زاهدان بعد از محاکمه و قطعیت احکام صادره، اظهار داشت: سال گذشته از احکام اعدامی که در استان صادر شده تنها 22 درصد آن اجرا شده است.

وی افزود: برای 78 درصد از این احکام تقاضای عفو کردیم که از سوی مقام معظم رهبری با یک درجه تخیف موافقت شد و از رأفت نظام مقدس جمهوری اسلامی استفاده کردند.

حجت الاسلام حمیدی تصریح کرد: این محاربین نه شیعه هستند و نه سنی بلکه نوکر و جیره خوار آمریکا هستند.

وی تأکید داشت: نباید کسی چهره خشنی از نظام اسلامی تصویر کند و اینها مجازاتی است که خداوند متعال در مورد مجرمین در نظر گرفته است .

خطیب جمعه زاهدان در ادامه با بیان اینکه "اصل محاربه کمتر در جامعه مطرح می شود" به تشریح برخی از مباحث شرعی و حقوقی محاربه و تعربف آن پرداخت و از دیه، قصاص، حدود و تعزیرات به عنوان مجازات هایی که در اسلام و فقه نسبت به مجرمین در نظر گرفته شده است، نام برد.

مدیرکل دادگستری سیستان و بلوچستان تأکید کرد: همه معتمدین، ریش سفیدان و روحانیت شیعه و سنی مردم را در این خصوص توجیه کنند.

امام جمعه موقت زاهدان در بخش دیگری از خطبه با تأکید بر ارائه خدمات ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی به مردم از سوی دستگاههای حمایتی خاطرنشان کرد: محرومیتی که در استان است، جای کار مضاعف را می طلبد.