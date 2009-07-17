نخستین همایش بررسی فرق و مذاهب در مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر غفاری، معاون تخصصی تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه های علمیه مازندران در این مراسم گفت: همایش نقد و بررسی فرق و مذاهب با محوریت بهائیت از 23 تیرماه به مدت سه روز با حضور 170 تن از روحانیان طرح هجرت استان در جامعه القرآن شهرستان فریدونکنار برگزار شد.

وی با بیان اینکه این همایش به صورت کاربردی و کارگاهی برگزار شد، افزود: در این همایش اساتید برجسته ای از حوزه علمیه قم و نیز دیگر کارشناسانی از وزارت اطلاعات آخرین مباحث مربوط به فرقه بهائیت را برای روحانیان طرح هجرت تشریح کردند.

مسئول طرح هجرت مازندران آشنایی کامل روحانیان طرح هجرت با فرقه بهائیت و فعالیت های آنان، گسترش معلومات و نیز نحوه برخورد و مقابله با این فرقه توسط روحانیان را از مهمترین اهداف این همایش کاربردی سه روز عنوان کرد.

وی با ابراز رضایت از برگزاری این همایش سه روزه در مازندران، گفت: روحانیان طرح هجرت استان نیز از این همایش کاربردی اظهار رضایت داشتند.

غفاری به گسترش فعالیت های فرقه بهائیت اشاره کرد و گفت: متأسفانه این فرقه فعالیت‌های بسیاری را برای جذب جوانان از طرق مختلف در دستو کار دارد.



معاون تخصصی تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه های علمیه مازندران، نقش روحانیان را خنثی سازی فتنه های فرق انحرافی مهم ارزیابی کرد و گفت: طلاب و روحانیان در شرایط کنونی تنها اقشاری هستند که می توانند با توطئه های فرق انحرافی در جامعه مقابله کنند.