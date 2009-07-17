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۲۶ تیر ۱۳۸۸، ۱۶:۱۳

پیاده روی روستائیان حاشیه رودخانه زایندرود برگزار شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: پیاده روی روستائیان حاشیه رودخانه زایندرود در بخش سامان چهار محال و بختیاری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در سامان، در این پیاده روی صدها نفر از مردم روستای حاشیه زاینده رود در یک اقدام بی نظیر درپیاده روی عمومی شرکت کردند.

این اقدام که با همکاری شورای اسلامی روستا، هیئت ورزشهای همگانی و دستگاههای اجرایی دیگر برگزار شد، جوانان، زنان و افراد مسن این روستاها اقدام به برپایی ورزش با نشاط  پیاده روی عمومی کردند.

پیاده روی خانوادگی روستاهای بخش سامان که از پل زمان خان شروع و به طرف گلزار شهدای سامان برگزار شد و این پیاده روی به مناسبت عید مبعث و ترویج ورزش در بین روستاییان انجام شد. 

کد مطلب 913806

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