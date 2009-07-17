شورای نگهبان در 30 سال گذشته امتحان خود را پس داده است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر با اشاره به سالروز تشکیل شورای نگهبان، اظهار داشت: شورای نگهبان حافظ نظام و آرمانهای انقلاب است.

حجت الاسلام میرعمادی با تشریح بخشی از وظایف شورای نگهبان در چارچوب قانون اساسی به وظیفه نظارتی این شورا در جریان انتخابات های مختلف در طول سالهای گذشته اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان از لحظه ای که انتخابات شروع می شود تا پایان آن صحت برگزاری انتخابات را بررسی و پیگیری می کند.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان در طول سالهای گذشته از پیروزی انقلاب اسلامی در مقابل همه توطئه ها محکم ایستاده است، یادآور شد: افراد متعهد و شایسته ای در این شورا جمع شده اند که در جریان انتخابات اخیر ریاست جمهوری نیز به وظیفه خود به طور کامل عمل کردند.

خطیب جمعه خرم آباد با تشکر از تلاش های شورای نگهبان در جریان انتخابات دور دهم ریاست جمهوری، خاطرنشان کرد: کسی نمی تواند بگوید که من شورای نگهبان را قبول ندارم زیرا که قبول نداشتن شورای نگهبان به معنی قبول نداشتن قانون اساسی است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه همه باید تابع قانون باشند، بیان داشت: شورای نگهبان یکی از ارکان نظام است و نباید برخی افراد به تصمیمات شورای نگهبان بی احترامی کنند.

وی با اشاره به ادعاهای برخی کاندیداهای ریاست جمهوری در زمینه قانون گرایی، افزود: برخی از این افراد با وجود شعارهای خود شورای نگهبان را که یکی از ارکان نظام است قبول ندارند که این امر جای سوال و تعجب است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر ضرورت پذیرش تصمیمات شورای نگهبان از سوی کاندیداهای ریاست جمهوری، تصریح کرد: همه وظیفه داریم ارکان نظام را قبول کنیم.

بعثت پیامبر آغاز تحولات معنوی در تاریخ بشریت است

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به فرا رسیدن سالروز بعث پیامبر گرامی اسلام اشاره کرد و بیان داشت: بعث رسول اکرم(ص) آغاز تحولات معنوی در تاریخ بشریت است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه اگر بعث نبود مردم در ضلالت و گمراهی باقی می ماندند، عنوان کرد: مهم ترین فلسفه بعثت پیامبر تلاوت قرآن و آگاهی بخشی به مردم بود.

وی بعثت پیامبر اسلام را حاوی درس های فرآوانی برای بشریت دانست و یادآور شد: مهم ترین درس بعثت پیامبر گرامی اسلام آزادگی، عبودیت، معرفت و استقامت است.

خطیب جمعه خرم آباد بر برگزاری باشکوه مراسم های این روز فرخنده تاکید کرد و سالروز بعثت پیامبر اسلام را منشا تمدن و فرهنگ اسلامی نامید.

آزادی دیپلمات های ایرانی شکستی بزرگ برای آمریکا بود

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین در ادامه سخنان خود به مسئله آزادی 5 دیپلمات ایرانی اشاره کرد و گفت: در 21 دیماه سال 85 نیروهای آمریکایی با حمله به سفارت ایران در عراق پنج دیپلمات ایرانی را دستگیر کردند.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: آمریکایی می خواستند ثابت کنند که این افراد در ناآرامی های عراق سهیم هستند که این امر هیچگاه ثابت نشد و سرانجام مجبور شدند بعد از سه سال این دیپلماتهای ایرانی را آزاد کنند.

وی تصریح کرد: آزادی دیپلماتهای ایرانی نمونه ای از شکست و افتضاح برای اشغالگران عراق و پیروزی برای ملت ایران بوده است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین در سخنان خود به سالروز تشکیل صندوق مهر امام رضا اشاره کرد و یادآور شد: با تاسیس این صندوق تاکنون خدمات خوبی انجام گرفته است.

حجت الاسلام میرعمادی افزود: در اطلاعیه ای اعلام شد که زوج های جوان برای ثبت نام وام ازدواج از طریق سامانه مرکزی اقدام کنند که علیرغم اینکه افراد زیادی اقدام به ثبت نام کرده اند هنوز کسی نتوانسته است وام دریافت کند.

وی با تاکید بر اینکه این امر موجب ایجاد مشکلاتی برای جوانان شده است، بیان داشت: تاکنون در این طرح کسی موفق به دریافت تسهیلات نشده که این قضیه جای پیگیری دارد و هرچه سریعتر باید حل شود.

خطیب جمعه خرم آباد همچنین به حادثه سقوط هواپیما و کشته شدن چهار نفر از هموطنان لرستانی در این سانحه اشاره کرد و گفت: مسئولان باید پیگیر این موضوع باشند تا دیگر چنین اتفاقاتی در کشور رخ ندهد.