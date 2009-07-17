شخصیت حضرت رسول (ص) الگوی مناسب رفتاری برای جامعه بشری است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت، افزود: عید مبعث از بزرگترین اعیاد الهی، اسلامی و مهمترین حادثه در تاریخ بشریت است.

وی عنوان کرد: این عید تحول بزرگی در عالم بشریت و در بین مردم جهان ایجاد کرد و در این روز مردم چراغ هدایت گری را دیدند.

خطیب جمعه رشت بیان داشت: الگو قراردادن شخصیت رسول گرامی اسلام (ص) از سوی مردم بسیاری از مشکلات پیشروی جامعه را حل می‌ کند.

آیت الله قربانی با اعلام اینکه بعثت رسول خدا (ص) برای رفع ظلم بر مردم و ایجاد وحدت میان جامعه اسلامی بود، گفت: پیامبر گرامی اسلام (ص) هدف از بعثت خود را تکمیل مکارم اخلاقی دانسته و ما نیز باید این خصوصیت را در خود و جامعه توسعه دهیم.

وی همچنین بر بهره گیری از فیوضات ماههای رجب، شعبان و رمضان تاکید کرد و یادآور شد: این ماههای مبارک اعمال مخصوص به خود دارند و هر کدام دارای منزلت ویژه ای هستند.

امام جمعه رشت در ادامه به شهادت امام موسی کاظم اشاره و بر برگزاری مراسم ویژه این روز در حسینیه ها و مساجد تاکید کرد.