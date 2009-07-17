80 هزار شعله لامپ کم مصرف یارانه ای بین روستاییان هرمزگان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حمزه رادمنش ظهر جمعه در جمع خبرنگاران افزود: قیمت هریک شعله لامپ 11 هزار و 500 ریال است که توسط شبکه تعاون روستایی بین روستانشینان توزیع شده است.

وی از اصلاح الگوی مصرف به معنای درست استفاده کردن از منابع کمیاب و محدود همچون آب، برق و خاک زراعی نام برد و تاکید کرد: بایستی با به کارگیری همه توانمان در جهت نهادینه کردن این فرهنگ تلاش کنیم.

مدیر سازمان تعاون روستایی هرمزگان با اشاره به قیمت بالای لامپ های کم مصرف در بازار، توزیع یارانه ای این نوع لامپ ها را با قیمت یارانه ای در سطح روستاها در راستای فرهنگ سازی اصلاح الگوی مصرف برق در بین روستاییان دانست.

رادمنش تاکید کرد: با توجه به نامگذاری امسال بعنوان سال اصلاح الگوی مصرف از سوی رهبر معظم انقلاب، تعاون روستایی هرمزگان با همکاری شرکت برق منطقه ای این استان نسبت به توزیع لامپ های بیشتری در سطح روستاها اقدام خواهد کرد.

گفتنی است، طبق نتایج سرشماری نفوس سال 85 جمعیت استان هرمزگان یک میلیون 403هزارو 698 نفر اعلام شد که 56درصد از این جمعیت ساکن روستاها هستند.

از اطلاعات منتشره سازمان تعاون روستایی هرمزگان تعداد شرکتهای تحت پوشش این سازمان در مجموع یکصد واحد از جمله 54شرکت تعاونی توزیع کالا های مورد نیاز روستاییان ذکر شده است.