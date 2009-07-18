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۲۷ تیر ۱۳۸۸، ۹:۲۲

در گفتگو با مهر اعلام شد:

اتباع بیگانه برای حضور در مشاغل مورد نیاز ساماندهی می شوند

اتباع بیگانه برای حضور در مشاغل مورد نیاز ساماندهی می شوند

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون توسعه و کارآفرینی و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی گفت: با ساماندهی نیروی کار خارجی از ورود افراد بیگانه به هر شغلی جلوگیری و از آنها در مشاغلی که نیاز باشد استفاده می کنیم.

حمید حاجی عبدالوهاب در حاشیه  نشست با کارآفرینان و مسئولان کاریابی‌های استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ساماندهی نیروی کار خارجی گفت: چون تا اواخر سال گذشته هیچ اطلاعات به هنگامی از نیروی کار خارجی به ویژه افاغنه و عراقی‌ها نداشتیم ازسال گذشته و تا اوایل سال جاری 190 هزار کارت اشتغال برای افاغنه ‌ای که بیش از دو تا سه دهه در ایران زندگی کردند و مشکلی ندارند، صادر کردیم و با انگشت‌ نگاری مشخصات کامل آنها را جمع آوری کرده ایم.
 
حاجی عبدالوهاب افزود: ما به دنبال تعیین جایگاه نیروی کار خارجی بر اساس نیازهای مشخص شده ایم تا این افراد در هر کاری وارد نشوند که بازار کار داخلی را خراب کنند و جوانان ما بیکار بمانند از این ‌رو مشاغلی تعیین می شوند تا در آن کار فعالیت کنند که به اشتغال داخلی ضربه نزند.

وی گفت: متاسفانه در کشور بانک اطلاعاتی دقیق و به روز در خصوص کارآفرینان که خلاق، نوآور و ریسک‌پذیر هستند نداریم و برخی مواقع با کمبود اطلاعات مواجه می شویم.
 
عبدالوهاب ادامه داد: ما در جشنواره پنجم تجلیل از کارآفرینان برتر در خصوص شاخص‌هایی در زیر بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات تجدید نظر کرده و از مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نظر کارشناسان آنها استفاده می‌کنیم تا اولویتهای رسیدن به چشم‌انداز در بخش خدمات، صنعت و کشاورزی را به ما منعکس کنند.
 
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی اضافه کرد: با توجه به این امر و به تناسب این اولویت‌ها به سراغ کارآفرینانی می‌رویم که در این زمینه نقش‌آفرین باشند و ما را در رسیدن به چشم‌انداز 20 ساله کمک کنند که در حال حاضر آیین‌نامه این موضوع را به دولت فرستاده ‌ایم و امیدواریم پس از تصویب شرکت‌های مشاوره نیز شکل بگیرد.
 
وی افزود: کار دیگری که دنبال می‌کنیم تغییر جایگاه کاریابی هاست زیرا نمی‌دانیم در یک استان چه فرصتهای شغلی، در چه زمینه و چه مکانهایی وجود دارد و وضعیت نیروهای انسانی واحدهای صنعتی چگونه است.

حاجی عبدالوهاب اعلام کرد: ما دنبال این هستیم که کاریابی‌ها به عنوان حلقه واسطه دستگاه‌های اجرایی فرصت‌های شغلی را شناسایی کرده و اطلاعاتی مختلف را تهیه و برای قراردادن درسایت بازار اشتغال که اخیرا طراحی شده در اختیار ما قرار دهند.

وی توضیح داد: با این اقدام برای نمونه اگر یک کارگاه صنعتی به یک جوشکار نیاز دارد به این سایت مراجعه کرده و 100 نفر در این خصوص معرفی می‌شود و وی می‌تواند یک نفر را انتخاب کرده و از طریق کاریابی برای استفاده از نیرو اقدام کند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی تصریح کرد: با این اقدام دیگر کاریابی‌ها باید از این حالت که بخواهند پشت میز بنشینند، خارج شوند و حرفه‌ای وارد بحث کار شوند و ما این اختیار را نیز به استان‌ها داده‌ایم که اگر این کاریابی‌ها نتوانند اینگونه فعال باشند مجوزشان  باطل شود.

عبدالوهاب همچنین از ساماندهی مشاغل خانگی خبر داد و گفت: 25 میلیارد و 500 میلیون تومان از طریق بانک کشاورزی و 300 میلیارد تومان نیز از وجوه اداره شده در اختیار استانها قرارمی گیرد تا برای ساماندهی مشاغل خانگی هزینه شود.

کد مطلب 913824

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