قتل الشربینی نمونه حقوق بشر و دموکراسی غربی است

علیرغم اینکه کشورهای اروپایی بویژه آلمان و فرانسه همواره خود را پرچمدار دموکراسی درجهان معرفی می کنند، اما در عمل در رفتار با مسلمانان و اقلیت های دینی ساکن در کشورشان برخورد دوگانه ای دارند. تا جایی که اگر مسلمانان و یا سیاه پوستان در کشورشان تظاهرات اعتراض آمیز برپا کنند، دولت این تظاهراتها را بشدت سرکوب و بلافاصله در نطفه خفه می کنند. خبرگزاری مهر دراین مجال، گفتگویی را با "امیره برغل" استاد دانشگاه لبنان انجام داده است که بشرح ذیل می باشد.

چرا کشورهای غربی بویژه آلمان و فرانسه برغم سردادن شعار رعایت حقوق انسانیت، حاضر نیستند قوانین حقوق بشر را درباره مسلمانان اعمال کنند؟

*- غربیها از حقوق بشر به عنوان چماقی برای سرکوب انسانی درجهان که صدایش را برضد غرب بالا می برد، استفاده می کنند. آنها همچنین دام حقوق بشر را مستقیما برای کشورهای مستقل پهن کرده اند و با آن بازی موش و گربه راه انداخته اند. شعار دموکراسی درغرب به ابزاری برای سرکوب و مبارزه با هرانسان آگاه و مسلمان وانقلابی تبدیل شده است و غربی ها این واژه را دقیقا ضد افرادی بکار می گیرند که به حقوق ملی واستقلال و آزادی واقعی خود آشنایی کامل دارد. بنابراین حاکمان غرب از دموکراسی و حقوق بشر بسان چکش و سندانی بهره می گیرند تا بتوانند به سادگی منافع حیاتی شان را تامین کند؛ خواه این دموکراسی با حمله نظامی و آوردن تانک ها و تجهیزات نظامی به افغانستان وعراق و فلسطین تحقق یابد وخواه با کشتار و حذف افراد درصحنه سیاسی و هرکس دربرابراین سیاست غرب بایستد صدایش را درنطفه خفه می کنند.

مصداق بارز آن خانم مروه الشربینی" زن محجبه مصری است که درابتدا به او گفتند لازم است که حقوق بشر درباره تو رعایت شود. اما درعمل به گونه ای دیگر و رفتار غیر انسانی و وحشیانه را درقبال او درپیش گرفتند که این از منظر ما، بزرگترین فریب ونیرنگ و بزرگترین جنایتی است که غربیها در سخنان و مواضع خود علیه مسلمانان اتخاذ می کنند. حاکمان غربی اگر ببینند یک رسانه علیه غرب سخن می گوید، سعی می کنند تا با سمپاشی علیه آن رسانه، حقایق و واقعیت ها را درنزد افکار عمومی جهان وارونه جلوه دهند که به اعتقاد من این یک تبلیغات شیطانی است.

آیا مفهوم دمکراسی در فرهنگ غرب تغییر یافته است که اینگونه با مسلمانان و غیراروپایی ها رفتار می کنند؟

*- به نظر می رسد مفهوم دموکراسی در فرهنگ غربی ها معنای دیگری دارد که این معنا کاملا اشتباه و باطل است؛ به سبب اینکه کسانی که درغرب حکومت می کند یک نفراست و آن فرد سرمایه دارمی باشد مانند دیک چنی معاون رئیس جمهوری سابق آمریکا و یا جرج بوش رئیس جمهور سابق و یا بیل کلینتون و یا بطور کلی کل روسای جمهورآمریکا. این افراد انواع موسسات صنفی، زرادخانه سلاح ، پالایشگاههای نفت، پول های کلان اعم از طلا و دلار و نیز حتی بورس های جهانی را در اختیار دارند و به اسم دموکراسی بر جهان حکومت می کنند. دموکراسی غربی صوری و نمایشی است و این دموکراسی فقط به سفید پوستان و یهودیان درآمریکا اختصاص یافته است.



آیا این رفتار دوگانه غرب با دیگر اقلیت ها به همین صورت است ؟

*- دقیقا نوعی حس خودبرتر بینی و نژاد پرستی در کشورهای غربی بویژه اروپایی ها بواسطه لابی صهیونیستی شیوع پیدا کرده است . سوال من از آنها این است: قوانین حقوق بشر برای سیاه پوستان و سرخ پوستان و دیگر نژادها و اقلیت های مسلمان درکجا باید مراعات گردد؟ درکجای آمریکا برده ای که از قاره آفریقا به این کشوربرده می شود، مطابق با موازین حقوق بشر با او رفتار می شود ؟ آیا حقوق بشر بردگان سیاه پوستان آفریقایی همانند حقوق بشر یهودیان درجهان یکسان است.