به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد بر اساس گزارش نشریه فوربز لوکاس که پارسال فیلم سینمایی "ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین" را در مقام نویسنده و تهیه‌کننده روی پرده سینماها داشت، به لطف فروش 800 میلیون دلاری این فیلم پردرآمدترین چهره هالیوود در یکسال اخیر بوده است.

استیون اسپیلبرگ کارگردان "قلمرو جمجمه بلورین" در این فهرست با 150 میلیون دلار درآمد در رده دوم ایستاده و جری بروکهایمر تهیه‌کننده سرشناس هالیوودی با 100 میلیون دلار سوم است. جالب اینکه در فهرست پردرآمدترین چهره‌های هالیوودی بیشتر کارگردان و تهیه‌کننده دیده می‌شود و در آن از بازیگران زن و مرد کمتر نشان هست.

هریسن فورد بازیگر نقش ایندیانا جونز، آدام سندلر، تایلر پری، دیک وولف، سایمن کوول و جری ساینفلد دیگر حاضران در این فهرست هستند. 15 سینماگر مرد پردرآمد هالیوود سال گذشته در مجموع رقمی معادل 1.2 میلیارد دلار درآمد داشتند.