نماز جمعه باید موجب تقویت امت و اصلاح مملکت شود

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد ، ایت الله حبیب الله مهمان نواز در مراسم عبادی و سیاسی نماز جمعه افزود: نماز جمعه نباید بازیچه سیاسی این و آن شود و آلوده شود.

وی تصریح کرد: از این پس هر سخنی در هر نماز جمعه ای گفته شود که موجب تشنج، اضطراب و مخالف قانون شود و هر صدایی که باعث شود مردم در مقابل هم قرار گیرند و انسان های ناشایست وارد عمل شوند و اموال مردم را تخریب کنند، باید آنهایی که اینگونه مسئله ساز می شوند، پاسخگوی عواقب بعدی آن باشند.

مهمان نواز ادامه داد: نماز جمعه برای این است که مردم را دعوت به اتحاد، انسجام، همدلی و تقویت ارکان نظام کند نه اینکه سخنانی گفته شود و موجب تفرقه شود.

وی عنوان کرد: نباید بر اساس توطئه های دشمن بر فعالیت های شورای نگهبان که مورد تایید امام راحل بود خدشه ای وارد کرد و ضربه زدن به حیثیت شورای نگهبان گناهی است که نمی توان مرتکب آن شد.