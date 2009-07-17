محسن دلاویز در گفتگو با خبرنگار مهر ، ارتباط استعفای غلامرضا آقازاده رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی با تاخیر بوجود آمده در راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر را رد کرد.

در شرایطی که طبق آخرین توافقات ایران و روسیه قرار بود بهره برداری از نیروگاه بوشهر تابستان امسال آغاز شود ، سخنگوی سازمان انرژی اتمی از توافق دیگری میان دوطرف خبر داد و گفت : ما همواره از بدقولی های روسیه گله مند بوده ایم و امیدواریم طرف روسی به توافق جدید که براساس آن این نیروگاه پاییز امسال به بهره برداری می رسد پایبند باشد .

نیروگاه اتمی بوشهر بهار امسال پیش راه اندازی شد.



دلاویز همچنین درباره اظهارات پرویز فتاح وزیر نیرو که سازمان انرژی اتمی را در تاخیر درراه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر مقصر دانسته بود گفت : سازمان انرژی اتمی در این زمینه هیچگونه اختلافی با وزارت نیرو ندارد .



سخنگوی سازمان انرژی اتمی از اظهار نظر درباره استعفای ناگهانی آقازاده در فاصله یک هفته بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم ابراز بی اطلاعی کرد و گفت : آقازاده در شرایطی سازمان انرژی اتمی را ترک کرد که این سازمان در اوج رشد و توسعه خود قرار دارد و وی در صورت لزوم شخصا دلایل استعفای خود را اعلام می کند.

