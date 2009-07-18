برنامه وزارت نفت برای تامین سوخت زمستانی

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی در رابطه با برنامه های افزایش تولید گاز از میادین مناطق مرکزی ایران برای زمستان امسال به خبرنگار مهر، گفت: در سال گذشته برای اولین بار رکورد تولید 313 میلیون متر مکعب گاز در مناطق مرکزی ایران حاصل شد که پیش بینی می کنیم برای زمستان امسال با آغاز تولید از میدان تنگه بیجار میزان ظرفیت تولید گاز در این منطقه به بیش از 320 میلیون متر مکعب افزایش یابد.

به گفته علیرضا ضیغمی، با وارد مدار شدن میدان تنگه بیجار ظرفیت تولید روزانه گاز کشور 7 میلیون بشکه افزایش می یابد.

اما در پارس جنوبی هم با تکمیل حفاری چاه های 9 و 10 پارس جنوبی، برای اولین بار میزان تولید گاز از این میدان مشترک(بدون احتساب فازهای 6 تا 8) به نزدیک 200 میلیون متر مکعب در روز می رسد.

در مجموع پیش بینی می شود با تکمیل طرح های موجود و بدون توسعه میادین جدید زمستان امسال ظرفیت تولید گاز ایران به حدود 600 میلیون متر مکعب افزایش یابد.

افزایش 15 درصدی تولید گاز در پالایشگاه های داخلی

محمد باقر بان مدیر پالایش شرکت ملی گاز ایران نیز در گفتگو با مهر در رابطه با آخرین وضعیت افزایش ظرفیت پالایش گاز در کشور پیش از شروع زمستان با اشاره به وارد مدار شدن پالایشگاه گاز ایلام و فازهای 9 و 10 پارس جنوبی، گفت: نگرانی برای تامین گاز در پیک مصرف زمستانی نداریم.

وی تصریح کرد: با احتساب پالایشگاه های ایلام، 9 و 10 پارس جنوبی، تا پیش از زمستان امسال بیش از 15 درصد به ظرفیت تولید گاز کشور افزوده خواهد شد.

مدیر پالایش شرکت ملی گاز ایران با یادآوری این موضوع که چانچه رشد مصرف گاز را برای زمستان امسال 10 درصد در نظر بگیریم، بیان کرد: با وجود این رشد مصرف، بازهم 5 درصد گاز اضافی در اختیار خواهیم داشت.

وی توان تولید گاز شیرین شده کشور را بدون احتساب واردات بیش از 550 میلیون متر مکعب اعلام کرد و افزود: با احتساب واردات ترکمنستان این توان به 580 میلیون متر مکعب می رسد که حتی امکان افزایش آن از این مقدار هم پیش بینی شده است.

در سال گذشته در مجموع بیش از 125 میلیارد مترمکعب گاز در پالایشگاههای کشور تولید و به شبکه انتقال گاز کشور تزریق شده که پیش بینی می شود این میزان زمستان امسال به 145 میلیارد مترمکعب افزایش یابد.

ساخت 3000 کیلومتر خط انتقال گاز برای زمستان 88

در بخش انتقال گاز نیز عزیز الله رمضانی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیز از آغاز ساخت 3 هزار کیلومتر خط لوله جدید و راه اندازی 10 ایستگاه تقویت فشار تا پیش از زمستان سالجاری خبر داد و افزود: با اجرای این طرح ها پایداری شبکه انتقال گاز برای تامین گاز مورد نیاز مشترکان خانگی، نیروگاه ها، صنایع و صادرات به ترکیه و ارمنستان افزایش می یابد.

وی در مورد اجرای برخی از طرح های در دست اجرا در بخش انتقال گاز به خبرنگار مهر، گفت: برای زمستان باید اجرای خطوط لوله انتقال گاز هفتم، ادامه خط هشتم سراسری، خطوط منطقه ای، ادامه خط اول سراسری گاز به کوهین رشت، خط لوله شمالشرق و خرم آباد تکمیل و به شبکه انتقال گاز کشور افزوده شوند.

رضا الماسی مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران هم در گفتگو با مهر از امکان افزایش ظرفیت انتقال روزانه گاز طبیعی به 650 تا 700 میلیون متر مکعب در روز برای زمستان امسال خبر داد و یادآور شد: در صورتی که ایستگاه های تقویت فشار خطوط هشتم و چهارم سراسری تا زمستان امسال فعال شوند، امکان انتقال این میزان گاز وجود دارد.

وی با اشاره به ثبت رکورد انتقال روزانه 550 میلیون متر مکعب گاز در زمستان سال گذشته، اظهارداشت: با اقدامات صورت گرفته، آرایش شبکه انتقال گاز کشور از حالت درختی خارج شده به طوری که در پیک مصرف گاز در کشور، گاز تولیدی جوابگوی نیازهای مصرف کنندگان خواهد بود.

از سوی دیگر در 2 سال گذشته، برای افزایش پایداری شبکه انتقال گاز و جلوگیری از قطع و یا افت فشار، طرح های خط لوله ای همچون خط لوله انتقال گاز شمال و شمالشرق(تامین مطمئن گاز استانهای شمالی)، خط لوله دوم آذربایجان، خط لوله گاز خرم آباد، خطوط لوله پنجم و ششم سراسری به بهره برداری رسیده است.

تغییر آرایش شبکه انتقال و خودکفایی از واردات گاز ترکمنستان

به دنبال توافق جدید تهران و عشق آباد و افزایش حجم گاز وارداتی از ترکمنستان به 14 میلیارد متر مکعب، اما به نظر می رسد حتی در صورت قطع احتمالی گاز وارداتی، با تغییر آرایش خطوط لوله گاز مشکلی در تامین گاز مورد نیاز مردم در استانهای شمالی کشور ایجاد نشود.

در این رابطه با بهره برداری از خط لوله شمال و شمالغرب از پارچین به شرق کشور، گاز تولید شده در پالایشگاه های داخلی جایگزین گاز وارداتی ترکمنستان شده است.

اما در منطقه 6 عملیات انتقال گاز نیز با تغییر آرایش خطوط لوله، حدود 20 میلیون متر مکعب به ظرفیت شبکه ملی انتقال گاز افزوده شده که این معادل گاز وارداتی از ترکمنستان است.

مجتبی شیخ بهایی منطقه 4 عملیات انتقال گاز کشور نیز پیشتر در گفتگو با مهر با بیان اینکه در 3 ماه نخست سال امسال، واردات گاز از ترکمنستان حدود 678 میلیون متر مکعب بئده، یادآور شد: در مقایسه با مدت مشابه واردات گاز از ترکمنستان با اجرای خطوط جدید انتقال گاز، حدود 6 درصد کاهش یافته است.

تامین کامل نفت کوره و گازوئیل نیروگاه ها

در همنی حال، سید نورالدین شهنازی زاده معاون وزیر نفت در گفتگو با مهر در مورد تامین سوخت مایع مورد نیاز نیروگاه های کشور با بیان اینکه هیچ گونه مشکلی در تامین سوخت نیروگاه حتی در بدترین شرایط جوی نداریم، گفت: هم اکنون ذخیره سازی نفت کوره، گازوئیل و مازوت نیروگاه ها در شرایط مطلوبی قرار دارد، ضمن آنکه برای تکمیل موجوی آنها از مرداد ماه واردات گازوئیل نیز آغاز می شود.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه حتی با وجود محدودیت در گازرسانی امکان تامین کامل سوخت نیروگاه ها در زمستان امسال وجود دارد، تاکید کرد: برای تامین نفت کوره نیز با اتکا به تولیدات داخلی محدودیتی در عرضه به صنایع و نیروگاه ها در زمستان وجود نخواهد داشت.

در سال گذشته نزدیک به 4 میلیارد و 500 میلیون لیتر سوخت مایع به نیروگاه ها تحویل داده شده بود که پیش بینی می شود تا پایان امسال نیز به همین میزان سوخت تحویل داده شود.

گفتنی است، به دنبال تامین کامل سوخت زمستانی مشترکان بخش خانگی، تجاری، صنایع ونیروگاه ها پس از 14 سال در زمستان سال گذشته، در زمستان گذشته با حفر 14 حلقه چاه جدید و راه اندازی 5 فاز پارس جنوبی، برای نخستین بار میزان تولید روزانه گاز کشور به بیش از 550 میلیون متر مکعب افزایش یافت. این میزان تولید گاز در مقایسه با برنامه های تدوین شده در برنامه چهارم توسعه ای کشور حاکی از تحقق 105 درصدی برنامه ها بود.