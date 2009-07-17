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۲۶ تیر ۱۳۸۸، ۱۸:۴۱

رئیس‌جمهور ترکیه:

تعیین ضرب الاجل برای تشکیل کشور فلسطین خطرناک است

تعیین ضرب الاجل برای تشکیل کشور فلسطین خطرناک است

عبدالله گل ضمن تاکید بر لزوم تشکیل کشور مستقل فلسطین نسبت به درخواست اتحادیه اروپا مبنی بر تعیین ضرب‌الاجل در این خصوص هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترکیش دیلی، "عبدالله گل" پس از دیدار با "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین که به ترکیه سفر کرده بر حمایت کشورش از تشکیل کشور مستقل فلسطین تاکید کرد.

ابومازن  نیز بار دیگر از رژیم صهیونیستی خواست به قطعنامه‌های شورای امنیت و همچنین طرح نقشه راه که تل آویو را ملزم به توقف شهرک سازی ها می ‌کند، پایبند باشد.

گل در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با عباس اظهار داشت: ما معتقدیم هرگونه تلاش برای دستیابی به این مهم بدون موافقت طرفهای اصلی بی ‌ثمر است و حتی می ‌تواند مضر باشد.

وی افزود: ترکیه به عنوانی یکی از اعضای غیردائم شورای امنیت حداکثر تلاش خود را برای تشکیل کشور فلسطین بکار می ‌گیرد .

عباس در سفر به ترکیه قرار است با "احمد داود اوغلو" وزیر خارجه این کشور دیدار کرده و ساختمان دفتر دیپلماتیک فلسطین در آنکارا را، افتتاح کند.

کد مطلب 913866

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