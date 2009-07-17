ضرورت ورود جامعه پزشکی به محیط زیست شهری

به گزارش خبرنگار مهر، مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست در نشست مشترک جمعی از مسئولان شهری و اساتید پزشکی با ابراز تاسف از این که بحث سلامت با مبحث درمان عجین شده و موضوع پیشگیری کم تر مورد توجه قرار گرفته، خواستار ورود جدی جامعه پزشکی کشور به ویژه استادان دانشگاه و پزشکان متخصص به موضوع محیط زیست شهری شد.
مهندس محمدهادی حیدرزاده با تأکید بر ارتباط تنگاتنگ سلامت و محیط زیست و اهمیت موضوع پیشگیری در حفظ و ارتقای کیفیت محیط شهری، اظهار داشت: در این میان توجه به سلامت انسان به عنوان محور توسعه پایدار از اهمیت ویژهای برخودار است.
رئیس ستاد محیط زیست شهرداری تهران، آلودگی هوا را از بارزترین و ملموسترین مشکلات مردم تهران برشمرد و افزود: آلودگی هوا اثرات مسقتیم و غیرمستقیمی بر سلامت شهروندان به عنوان سرمایههای اصلی شهر بر جای میگذارد و اگر میخواهیم شهری سالم داشته باشیم، باید شهروندانی سالم داشته باشیم.
مشاور شهردار تهران با اشاره به این که اولین بار در سال 1355 موضوع آلودگی هوای تهران از مجامع آکادمیک و علمی خارج و در یکی از روزنامهها مطرح و رسانهای شد، تصریح کرد: آلودگی هوا از عوامل جدی افزایش میزان مرگ و میر و کاهش طول عمر به شمار میآید و شهروندان، قربانیان اصلی بحران آلودگی هوا محسوب میشوند.
حیدرزاده با بیان این که طبق تحقیقات انجام شده آلودگی هوا نه تنها باعث ازدیاد سقط جنین میشود، بلکه حتی در زیبایی ظاهری کودکان نیز تأثیر میگذارد، اضافه کرد: چهره کودکانی که در مناطق با هوای آلوده به دنیا میآیند یا در این مناطق زندگی میکنند، از شادابی و طراوت لازم برخوردار نیست و زشتتر از سایر کودکان به نظر میرسد.
حیدرزاده با تأکید بر این که حکومتهایی موفقترند که سلامت مردم خود را سرلوحه برنامههای خود قرار دهند و به اصطلاح سلامت محور باشند، خاطرنشان کرد: دکترین سلامت در موضوع توسعه پایدار، سلامت یکایک شهروندان را به صورت ویژهای مورد توجه قرار میدهد.
رئیس ستاد محیط زیست شهرداری تهران، در بخش دیگری از سخنان خود در مورد بحران غبار عربی با انتقال از ضعف سازمانهای متولی محیط زیست که از زیر مسئولیت شانه خالی میکنند، اظهار کرد: علاوه بر این، کم تحرکی دستگاه دیپلماسی کشور نیز از مهمترین عوامل گسترش این بحران از خوزستان به تهران و بخشهای وسیعی از کشور به شمار میآید.
مشاور شهردار تهران طوفانهای شن ناشی از اکوسیستم بیابانی شمال عربستان و جنوب عراق را یکی از دو منشا طبیعی غبار عربی برشمرد و افزود: این محدوده در گذشته با مشارکت ایران، عربستان و عراق مالچپاشی میشد که در چند سال اخیر این کار به دلیل کم تحرکی دستگاه دیپلماسی کشور فراموش شده است.
حیدر زاده با اعلام این که خشک شدن تالاب هورالعظیم (هویزه) در زمان صدام و تبدیل آن اکوسیستم آبی به یک اکوسیستم خشک را دومین منشا طبیعی حرکت غبار عربی به شمار میآید، تصریح کرد: همافزایی این دو عامل با یکدیگر کشور ما را تحت تأثیر قرار داده است.
رئیس ستاد محیط زیست شهرداری تهران، از سرگیری مالچپاشی در محدوده مذکور و آبگیری و احیای مجدد این تالاب را دو اقدامی برشمرد که میبایست به فوریت در دستور کار مسئولان مربوطه قرار گیرد و اضافه کرد: با کمک کنوانسیون بینالمللی تالابها موسوم به کنوانسیون رامسر باید هرچه زودتر نسبت به احیای تالاب مذکور اقدام شود.
همچنین در بخشهای دیگر و مهم بایستی با اقدام هماهنگ بینالمللی و در راستای کنوانسیون بیابانزدایی نسبت به تثبیت خاک از طریق بیولوژیکی و ترجیحاً غیر فیزیکی سریعاً اقدام شود.
وی در پایان با بیان این که نمیدانیم از ورود غبار عربی به تهران خوشحال باشیم یا ناراحت و از این بابت اظهار خوشبختی کنیم یا ابراز تأسف گفت: یک سال و نیم است که مردم خوزستان با این مشکل دست و پنجه نرم میکنند، در حالی که تا گردوغبار به تهران نرسید کسی احساس خطر نکرد و از این بابت که سرانجام مسئولان به خاطر بروز مشکل مذکور در تهران به فکر مردم خوزستان افتادند باید خرسند باشیم.
نظر شما