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۲۶ تیر ۱۳۸۸، ۱۹:۳۳

دهن کجی صهیونیست ها به اوباما / نامگذاری یک شهرک جدید به نام اوباما

دهن کجی صهیونیست ها به اوباما / نامگذاری یک شهرک جدید به نام اوباما

شهرک نشینان افراطی در نظر دارند با دهن کجی به موضع اعلام شده اوباما درباره توقف شهرک سازی ها، شهرک جدیدی را به نام وی نامگذاری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، این شهرک که در سال 2005 از ساکنانش تخلیه شده است، بازسازی خواهد شد و نام "اوباما" بر آن نهاده می شود.

این شهرک که در گذشته "حومش" نام داشته است، یکی از چهار شهرکی است که با دستور "آریل شارون" و در راستای طرح وی برای عقب نشینی جزیی از نوار غزه و بخش کوچکی از کرانه باختری تخلیه شد.

از سوی دیگر رؤسای شهرک های صهیونیستی در نامه ای خطاب به اوباما، از سیاست های اخیر واشنگتن در قبال توقف شهرک سازی ها انتقاد کردند.

شهرک نشینان افراطی همچنین با راه اندازی پایگاهی اینترنتی در صدد جمع آوری کمک برای بازسازی سریعتر این شهرک ها هستند.

 

کد مطلب 913901

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