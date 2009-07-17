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۲۶ تیر ۱۳۸۸، ۱۹:۳۶

احمدی نژاد اعلام کرد :

بذرپاش معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان می شود

بذرپاش معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان می شود

محمود احمدی نژاد روز جمعه در مشهد مقدس اعلام کرد که مهرداد بذر پاش در دولت دهم به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان فعالیت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بذرپاش پیش از این مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا و رئیس گروه مشاوران جوان رئیس جمهور بوده است.

پیش از این محمد جواد حاج علی اکبری معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان ملی جوانان را عهده دار بود .

کد مطلب 913909

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