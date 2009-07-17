بذرپاش معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بذرپاش پیش از این مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا و رئیس گروه مشاوران جوان رئیس جمهور بوده است.

پیش از این محمد جواد حاج علی اکبری معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان ملی جوانان را عهده دار بود .

