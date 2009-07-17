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۲۶ تیر ۱۳۸۸، ۲۰:۲۷

دقایقی پیش آغاز شد؛

سخنرانی دبیرکل حزب الله لبنان به مناسبت سالگرد عملیات رضوان

سخنرانی دبیرکل حزب الله لبنان به مناسبت سالگرد عملیات رضوان

دبیرکل حزب الله لبنان به مناسبت سالگرد عملیات رضوان که طی آن اسیران مقاومت از جمله سمیر قنطار از اسارت صهیونیستها آزاد شدند، از دقایقی پیش سخنان خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه anb لبنان، سید حسن نصرالله در این سخنان به مسائل مهم داخلی و خارجی اشاره می کند.

نصرالله در این باره گفت : ما هیچ تضمیمنی چه درباره سلاح مقاومت یا موضوع دادگاه بین المللی رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان و به طور کلی هیچ تضمینی درباره مسائل مرتبط با حزب الله درخواست نکرده ایم.
کد مطلب 913911

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