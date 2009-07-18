فعالیت چهار دبیرستان علوم و معارف اسلامی در خوزستان

حجت الاسلام محمدحسین بلک در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: به زودی با اجرای برنامه های این سازمان تعداد این مدارس در سطح استان خوزستان به شش باب خواهد رسید زیرا میزان استقبال از این مدارس بسیار مطلوب بوده و جا دارد مراکز بیشتری برای جوابگویی به استقبال جوانان خوزستان ساخته شود.

وی اضافه کرد: هم اکنون دو باب از این مدارس در شهر اهواز، یک باب در شوشتر و یک باب در آبادان فعالیت می کنند.

بلک راه‌ اندازی دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی را گامی موثر در راستای حفظ هویت دینی دانست و بیان کرد: آموزش نیروهای متخصص در زمینه فرهنگ دینی از وظایف این مراکز است.

وی بیان کرد: دانش آموزان مدارس علوم و معارف اسلامی می توانند پس از دریافت دیپلم یا مقطع پیش دانشگاهی در آزمونهای ورودی حوزه های علمیه شرکت کرده و پس از پذیرش، با ارائه درخواست کتبی در امتحان ارتقایی ثبت نام کنند و پس از قبولی در پایه ها بالاتر ادامه تحصیل دهند.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی خوزستان اظهار داشت: دانش آموزان مدارس علوم و معارف اسلامی می توانند پس از دریافت دیپلم و پایان دوره پیش دانشگاهی در زیر مجموعه کنکور سراسری ادبیات و علوم انسانی شرکت کرده و پس از قبولی با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند می توانند از میان تمامی رشته های زیر مجموعه ادبیات و علوم انسانی انتخاب رشته کرده و ادامه تحصیل دهند.

بلک عنوان کرد: دانش آموزان سال سوم راهنمایی که معدل آنها 18 به بالا و نمره انضباط آنها 20 باشد می توانند طبق زمانبندی با مراجعه به دبیرستانهای معارف و یا دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی استان خوزستان نسبت به ثبت نام اولیه اقدام کنند.