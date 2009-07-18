درآمد شش ماه سینماهای آلمان به مرز 600 میلیون دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد تعداد سینماروهای آلمانی در شش ماه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال با پنج میلیون نفر افزایش به 65 میلیون نفر رسید، اما با این وجود نتوانست رکورد 72.3 میلیون نفری را بشکند که نیمسال اول 2004 در آلمان به سینما رفتند.

سونی پیکچرز موفقترین استودیو در بازار سینمای آلمان بود که به لطف موفقیت "فرشتگان و شیاطین" و "رستگاری نابودگر" حدود 16 درصد سهم بازار را از آن خود کرد. دومین قسمت "رمز داوینچی" 45 میلیون دلار در آلمان فروخت و 4.2 میلیون نفر بیننده داشت. فوکس با 14.4 و برادران وارنر با 13.6 دیگر استودیوهای موفق نیمه نخست سال 2009 بودند.

در این مدت شرکت کنستانتین فیلمز هم با 6.4 درصد سهم بازار موفقترین پخش‌کننده آلمانی بود که این توفیق به لطف فروش قابل توجه کمدی "مردان" به کارگردانی ماریو بارت و گرنوت رول به دست آمد. این فیلم 17.3 میلیون دلار فروخته است. "گرگ و میش" کاترین هاردویک دومین فیلم موفق نیمسال اول 2009 در آلمان با 23.4 میلیون دلار فروش است.