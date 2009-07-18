به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه اطلاع‌رسانی سینمای اروپا اعلام کرد فیلم فعلا بدون نام کمدین و فیلمساز سرشناس آمریکایی با مشارکت و همکاری شرکت آمریکایی گراویر پروداکشنز تولید می‌شود و شرکت اسپانیایی ایمجینا حق پخش بین‌المللی آن را در خارج از مرزهای ایالات متحده و اسپانیا بر عهده دارد.

کمدی تازه وودی آلن مانند همیشه با حضور انبوهی از بازیگران سرشناس تولید می‌شود و آنتونیو باندراس، جاش برولین، آنتونی هاپکینز، جما جونز و نومی واتس از جمله بازیگران آن هستند. فیلمساز نیویورکی پس از سال‌ها فعالیت در داخل آمریکا چند سالی است فیلم ساختن در اروپا را تجربه می‌کند.

میدیاپرو و وودی آلن پیشتر در تولید فیلم سینمایی بسیار موفق "ویکی کریستینا بارسلونا" همکاری کردند که جایزه اسکار بهترین بازیگر مکمل زن را برای پنه‌لوپه کروز به ارمغان آورد. اسکارلت جوهانسن، ربه‌کا هال، خاویر باردم و کریس مسینا دیگر بازیگران این فیلم آلن هستند.

"ویکی کریستینا بارسلونا" با 15.5 میلیون دلار تولید شد و در اکران سینماهای آمریکا 23 میلیون دلار فروخت. آلن 74 ساله در مجموع 14 بار نامزد دریافت جایزه اسکار شده و سه بار برای فیلمنامه و کارگردانی "آنی هال" و فیلمنامه "هانا و خواهرانش" این جایزه را برده است.