مدعیان حقوق بشر؛ عامل بسیاری از اهانتهای دینی و نژادی

مدعیان حقوق بشر عامل بسیاری از اهانتها هستند



حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: نژاد پرستی و تبعیض دینی در کشورهایی مشاهده می شود که بیش از سایرین نسبت به حقوق بشر و آزادی بیان مدعی هستند، همین کشورها اهانتهای مختلفی را نسبت به ادیان مختلف انجام داده اند.

وی افزود: ما در این رابطه با صحنه هایی مواجه شده ایم که خلاف حقوق بشر دنیای امروز است؛ این در حالی است که آزادی عقیده همواره باید نسبت به آزادی بیان مقدم باشد و احترام متقابل به مقدسات و اندیشه های ادیان باید وجود داشته باشد.

موسوی هوایی گفت: در کشورهای غربی که از لحاظ سلوک و عقیده و وابستگی به اندیشه لیبرال و سکولار غرب اقداماتی را علیه عقاید و مقدسات مسلمانان انجام می دهند و به دلیل جلو گیری نکردن نهادهای غربی علیه خود مسلمانان نیز اقداماتی انجام می دهند. در تاریخ سازمانهای بین المللی، اقدامات دولتها و کشورها این امر نقطه سیاهی در تاریخ بشر است که باید سریعاً برای رفع آن اقدام کنند.

اروپا باید فرهنگ خود را از تفکرات نژادپرستانه جدا کند



آیت الله دکتر مهدی هادوی تهرانی رئیس هیئت علمی بعثه مقام معظم رهبری و استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم گفت: نژادپرستی و تبعیض مسلئه ای نیست که امروز با آن مواجه شده باشیم این مسئله ای است که در تاریخ بشر با نمونه هایی از آن مواجه بوده ایم. آموزه های فرهنگی و دینی در تلاش بوده برخی از این روحیات نژادپرستانه و تبعیض را از بین ببرند اما گاهی در طول تاریخ همین آموزه های دینی و فرهنگی دستاویزی برای تبعیض و نژادپرستی شده اند .

وی افزود: ادعای اینکه برخی نژادها بر نژادهای دیگر برتری دارند، در واقع ادعایی براساس تبعیض نژادی و نژادپرستی است و از عدم توجه به حقیقت انسان نشأت می گیرد.

دکتر هاوی تهرانی گفت: اتفاقاتی که در برخی کشورهای اروپایی رخ می دهد، در واقع فضای اروپا به واسطه مجموعه سیاستهای در غرب وجود داشته را نشان می دهد اگر در آلمان در یک دادگاه به یک زن مسلمان توسط متهم با چاقو متهم می شود و به جای اینکه دفاع پلیس را نسبت به آن زن شاهد باشیم، شاهد دفاع پلیس نسبت به متهم بر علیه شوهر او هستیم. وقتی شوهر این زن برای دفاع از وی اقدام می کند با گلوله پلیس مواجه می شود .

غرب اهانت به مقدسات مسلمانان را آزادی بیان می‌داند



آیت الله سید احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران نیز اظهار داشت: فاجعه قتل خانم محجه مسلمان در دادگاه لگه ننگی برای دستگاه قضیایی آلمان و کلا اتحادیه اروپا است.

امام جمعه موقت تهران همچنین گفت که دولت آلمان پیگیری قضیه قتل خانم محجبه مسلمان را برای رسانه ها ممنوع اعلام کرده است، از این رو به نظر می رسد آزادی بیانی که اروپا از آن دم می زند آزادی اهانت به مقدسات مسلمانان است.

وی تصریح کرد: آزادی بیان از نظر آنها انتشار کاریکاتور موهن نسبت به پیامبر اعظم است اما این آزادی بیان از آن نوع نیست که بگویند دادگاه شما بیدادگاه شده است .

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: آنچه در دادگاه آلمان نسبت به یک خانم محجبه مسلمان اتفاق افتاده ضمن آن که مایه تأسف و تأثر فراوان ما است لکه ننگی هم برای اتحادیه اروپا محسوب می شود.

مقابله با حس برتری غربیها/ تأثیر تمدن اسلام بر غرب راباید جدی مطرح کرد



دکتر محمد علی آذرشب رئیس مرکز مطالعات فرهنگی ایران و عرب مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: راهکار مقابله با نژاد پرستی و تبعیض دینی با به کارگیری روشهای فرهنگی، روانی و سیاسی اجتماعی امکان پذیر است.

وی افزود: کار روانی این است که این احساسی که آنها تصور می کنند نژاد برتر هستند باید در مقابل آن برتری و عظمت دیگران را به آنها نشان دهیم که یکی از آنها عظمت گذشته تمدن اسلامی است. به نظر می رسد این مسئله را هرچه بیشتر در غرب مورد تأکید قرار دهیم و تأثیر آن بر نهضت غرب را نشان دهیم باز هم جای کار دارد.

وی با اشاره به مقالات متعددی که در این رابطه منتشر می شود گفت: کسانی که می خواهند در مقابل نژادپرستی و احساس برتری اروپائیان صحبت کنند از عظمت تمدن اسلامی برای آنها می گویند، از عظمت تمدنی که اسلام در قرنها چهارم تا ششم هجری به وجود آورده بود. این امر می تواند به آنها نشان دهد که شما اکنون در وضعیت برتری هستید اما جهان اسلام نیز زمانی در وضعیت برتری بوده و تمدن آن بر تمدن شما اثر گذاشته است.

آذرشب دومین راهکار مقابله با این تبعیضها را در نشان دادن عظمت جهان اسلام به غرب دانست و در ادامه گفت: جهان اسلام فعلی را از نظر فکر، اندیشه، منابع طبیعی، نیروی انسانی و موقعیت استراتژیک به آنها نشان دهیم. گاهی متأسفانه برخی تصویرهایی از جهان اسلام منعکس می شود که خلاف این امور را برای غرب تداعی می کند.