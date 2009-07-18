نیاز مبرم لبنان به آرامش/ دولت وحدت ملی با مشارکت واقعی تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه anb لبنان، سید حسن نصرالله در سخنانی به مناسبت سالگرد آزادی اسرای مقاومت از زندانهای اشغالگران قدس که به عملیات رضوان معروف شد، به توطئه ها و خطرات مستمر رژیم صهیونیستی بر ضد لبنان و مردم فلسطین اشاره کرد.

وی درباره تلاشهای مقامهای این رژیم برای یهودی کردن کامل سرزمین فلسطین و اسکان آوارگان فلسطینی در کشورهای عربی هشدار داد و از سکوت و مواضع انفعالی کشورهای عربی و اسلامی در برابر اقدامات و توطئه های خطرناک رژیم صهیونیستی و همراهی برخی از اعراب با این اقدامات به شدت انتقاد کرد.

نصرالله با تبریک به اسرای آزاد شده از زندانهای رژیم صهیونیستی از جمله سمیر قنطار که قدیمی ترین اسیر لبنانی به شمار می رفت و به عملیات رضوان موسوم شد، آزادی این افراد را نتیجه مقاومت و ایستادگی و پایداری مردم و نیروهای مقاومت و اسرا دانست.

نصرالله، با اشاره به تحولات موجود در منطقه و طرحهای خطرناک آمریکا و رژیم صهیونیستی تاکید کرد : لبنان بخش مهمی از منطقه خاورمیانه است و آنچه در منطقه می گذرد اول از همه بر لبنان تاثیر می گذارد، بنابراین ضرورت دارد از کشور در برابر چالشها و خطراتی که آن را احاطه کرده است با حفظ وحدت ملی و تقویت قدرت دفاعی و انسجام و همبستگی داخلی حمایت کنیم.

دبیر کل حزب الله لبنان به انتخابات پارلمانی اخیر اشاره کرد و گفت : انتخابات اخیر نشان داد همه گروههای سیاسی در کشور تاثیرگذار هستند و هیچ گروهی نمی تواند گروه دیگر را نادیده بگیرد و هیچ راهی جز مشارکت همه گروهها در تصمیم گیریهای مربوط به کشور وجود ندارد.

وی بار دیگر بر مواضع حزب الله درباره روند سیاسی و تشکیل دولت جدید تاکید کرد و اظهار داشت : ما خواهان دولت وحدت مالی و مشارکت واقعی در آن هستیم.

نصرالله با اشاره به تلاشها و مانع تراشی های برخی جریانها در برابر سعد حریری مامور تشکیل دولت جدید خاطر نشان کرد : حزب الله هرگز برای فشار بر نخست وزیر مکلف، پیشنهادی مطرح نکرده است و آنچه برایش مهم است دستیابی به چارچوب واقعی منجر به مشارکت و همکاری است .

دبیرکل حزب الله به دیدار اخیرش با سعد حریری اشاره کرد و گفت : به نخست وزیر مکلف گفتم شما فراکسیون اکثریت در مجلس نمایندگان هستید و می توانید دولت مشارکت واقعی تشکیل دهید، حزب الله خواهان دولت وحدت ملی با مشارکت و همکاری واقعی همه گروهها است که بر آن روح همکاری و مسئولیت پذیری و مقابله با چالشها و خطراتی که لبنان را احاطه کرده است، حاکم باشد.

وی با بیان اینکه هر دو طرف ( 8 و 14 مارس) باید حسن نیت داشته باشند ،افزود : مسئله، مسئله غالب و مغلوب نیست، مسئله کشوری است که با شکافهای خطرناکی روبرو بوده و همچنان این شکافها همچنان وجود دارد و با چالشهای بزرگ روبرو است ما به همکاری با یکدیگر برای مقابله با چالشها و خطرناک نیاز داریم تا کشور را از شکاف نجات دهیم، اما به تصمیم شجاعانه نیاز داریم .

نصرالله گفت : ما خواهان همکاری و مثبت اندیش و انعطاف پذیر هستیم و به همه توصیه می کنیم که نخست وزیر مکلف را تحت فشار قرار ندهید، زیرا هر گونه عجله و شتاب حساب نشده به زیان کشور است.

وی افزود : این فضای مثبت فعلی باید توسعه و ادامه یابد؛ما از انجام هر گونه دیدار میان هر یک از گروههای موافق و مخالف ( 8 و 14 مارس) حمایت می کنیم.

دبیرکل حزب الله تاکید کرد : اکثریت قاطع مردمی در لبنان خواستار فضای آرامش در کشور است ،اما متاسفانه برخی شخصیتها و جریانهای مشخص از این فضا ناخرسند هستند و به همین سبب به سمت تنش آفرینی رسانه ای و وارد کردن اتهامات و فضای منفی متوسل می شوند.

به گزارش مهر، نصرالله گفت : نظر اکثریت مردم لبنان این است که همه گروهها با هم توافق و همکاری کنند .

وی افزود : ما در حزب الله از تحریک آفرینی و تننش دوری می کنیم،زیرا لبنان نیاز مبرمی به فضای آرامش دارد و همه باید در این راستا فعالیت کنند.

نصرالله با بیان اینکه جریان هشتم مارس، حسن نیت خود را نشان داده است، گفت : امروز من همه را به آرامش و گفتگو و همبستگی دعوت می کنم و برخی طرفها ( که از فضای آرامش خرسند نیستند) را به آرامش و تعقل و دوراندیشی دعوت می کنم .

دبیرکل حزب الله به خنده گفت : فصل تابستان است بگذارید مردم کمی استراحت کنند و فضای آرامش را برهم نزنید، ما فرهنگ زندگی را دوست داریم .

وی در پایان تاکید کرد : همچنان فرصت بزرگ برای تشکیل دولت وحدت ملی در آن و مشارکت واقعی و همکاری همه گروهها برای ساخت کشورمان و حفظ وحدت و قدرت برای مقابله با چالشها وجود دارد.

نصرالله در پایان به سمیر قنطار به عنوان قدیمی ترین اسیر لبنانی آزاد شده از زندانهای صهیونیستها و دیگر اسرای آزاد شده در جریان عملیات موسوم به عملیات رضوان، رهایی از چنگال اشغالگران را تبریک گفت.

خاطر نشان می شود سعد الدین الحریری رئیس فراکسیون پارلمانی المستقبل شنبه ششم تیر از سوی رئیس جمهور لبنان مامور به تشکیل کابینه شد.