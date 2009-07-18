چابکسواران برتر هفته سوم کورس تابستانه بندرترکمن معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این دوره از مسابقات که در هفت کورس برگزار شد، 68 راس اسب ورزشی به مسافت هزار متر طول به رقابت پرداختند.

قره لوله با سوارکاری قربان محمد اودک، فلامینگ با عبدالرحیم آرمیده، امپریال با مجید صالح پور، مک نوم با محمد خجملی، ماه گون با جمال درجه عطا، دل تکین با یاسر جرجانی و سیمبا بندر با ناصر قزل مقام اول را در هفت کورس به دست آوردند.

یاسر جرجانی با اسب ورزشی الماس، محمد توکلی با سارینا، فیض الله رجال با کمند 2، عبدالرحیم آرمیده با رویانا، یاسر جرجانی با ریدلا، محمد خجملی با شلیک، و عبدالباسط توقدری با کاپری کاسپین نفرات دوم هر کورس معرفی شدند.

همچنین اسبهای ورزشی ناز آباد با عبدالخالق چپرلی، سیم شون با سوارکاری عبدالله قللرعطا، شایلین با عبدالعزیز اونق، آتش پا با آق ویلی بشگرد، گولینا با بهزاد قلی خانی، داز پرنس با آق ویلی بشگرد و غنچه با یاسر جرجانی به مقام سوم در هر کورس این هفته از رقابتها دست یافتند.

کورس اول ویژه اسبهای ترکمن، کورس دوم ویژه تروبرد و بقیه کورسها ویژه اسبهای دوخون بود و در پایان این مسابقات 150 میلیون ریال بین مالکان و چابکسواران برتر به عنوان جایزه توزیع شد.