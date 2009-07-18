انگلیس جای آمریکا را به عنوان "شیطان بزرگ" از دید ایرانیان گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، این روزنامه آمریکایی در مقدمه نوشت: طی سی سال گذشته آمریکا بزرگترین شیطان برای ایران بود، اما از زمان انتخابات ریاست جمهوری ایران در ماه گذشته انگلیس به عنوان بزرگترین شیطان از دید ایران شناخته می شود.

واشنگتن پست در ادامه نوشت که ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری شاهد مداخله بیش از حد انگلیس در امور داخلی کشور خود بود و آیت الله علی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، این کشور را متهم به افزایش ناآرامی های اخیر کرد.

این روزنامه آمریکایی می نویسد: کشورهای غربی متهم به دخالت در امور سیاسی و داخلی ایران می شوند و انگلیس در این امر توانسته از آمریکا پیشی بگیرد و بیشتر از هر کشور دیگر در امور ایران دخالت می کند.

واشنگتن پست در ادامه نوشت: مداخله انگلیس در امور داخلی ایران بیش از پیش مشاهده شده است که از این جمله می توان به دخالت در کودتای 28 مرداد و سقوط دولت ملی ایران اشاره کرد.