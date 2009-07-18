مخالفت آمریکا با بازگشت زلایا به هندوراس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "رابرت وود" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که این کشور مخالف بازگشت مائول زلایا رئیس جمهوری برکنار شده هندوراس به این کشور است.

وود به این نکته اشاره نکرد که آیا آمریکا خواهان آن است تا زلایا را قانع کند از بازگشتش دست بر دارد یا خیر، اما یک مقام مطلع در واشنگتن به این خبرگزاری گفته است که دیدگاه واشنگتن در این باره بطور شفاف به زلایا ابلاغ کرده است.

این مقام که نامی از او برده نشده گفته است: آنچه که او[زلایا] باید انجام دهد این است که بطور کامل به این روند متعهد شده و برای آن وقت صرف کند.

یکشنبه هفتم تیر، در پی بروز ناآرامی های پیش از رفراندم قانون اساسی در هندوراس، رئیس جمهوری این کشور توسط ارتش دستگیر شد. زلایا ساعاتی پس از دستگیری توسط ارتش هندوراس به کاستاریکا تبعید شد.

این مسئله سبب شد تا گمانه زنی هایی درباره این کودتا صورت بگیرد.

برخی از ناظران، آمریکا را در پس از کودتا می دانند و "اوا مورالس" رئیس جمهوری بولیوی همین اواخر اعلام کرد که اطلاعات دست اولی از دخالت آمریکا در این کودتا دارد.

مخالفت آمریکا با بازگشت زلایا بحث دخالت این کشور در کودتا را تقویت می کند، اما درعین حال این مخالفت در حالی است که رئیس جمهور کاستاریکا که وساطت میان کودتاچیان و زلایا را در بحران سیاسی هندوراس برعهده دارد، از غیر قابل مذاکره بودن بازگشت زلایا به حکومت در کشورش خبر داده است.