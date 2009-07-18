انتشار کارنامه کنکوریها در 10 مرداد / جزئیات اعلام نتیجه اولیه کنکور

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: کارنامه یا نتیجه اولیه آزمون 10 مردادماه در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند.

درج رتبه کشوری داوطلبان در زیر گروه های آزمایشی در کارنامه

ابراهیم خدایی - معاون اجرایی سازمان سنجش نیز پیش از این درباره مندرجات کارنامه داوطلبان آزمون سراسری به مهر گفت: امسال رتبه کشوری داوطلبان کنکور 88 در زیر گروههای آزمایشی در کارنامه داوطلبان منتشر می شود.

وی افزود: در سالهای گذشته رتبه سهمیه داوطلبان در کارنامه منتشر می شد امسال علاوه بر انتشار این رتبه، رتبه های کشوری نیز در زیرگروهها برای داوطلبان منتشر می شود.

وی اظهار داشت: علاوه بر این در کارنامه کنکور امسال استان بومی فرد نیز مشخص می شود و سایر محتوایات کارنامه کنکور امسال مانند کنکورهای گذشته است.

نحوه گزینش بومی در کنکور

به گزارش مهر، بر اساس آخرین مصوبه بومی گزینی کنکور 88 در شورای عالی انقلاب فرهنگی در رشته های مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی عمران، مهندسی معماری، مهندسی صنایع (در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی)، پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی (در گروه آزمایشی علوم تجربی)، حقوق، روانشناسی و حسابداری (در گروه آزمایشی علوم انسانی)، پذیرش بومی پس از کسر سهمیه ایثارگران (40 درصد) به صورت (60 درصد) گزینش بومی و (40 درصد) گزینش آزاد صورت گیرد.

در صورت عدم تکمیل ظرفیت اختصاصی به سهمیه ایثارگران، باقی مانده ظرفیت به صورت 50 درصد گزینش بومی و 50 درصد گزینش آزاد به پذیرش داوطلبان اختصاص خواهد یافت.

گزینش بومی رشته های اعلام شده شامل کلیه گرایش های مربوطه است گزینش در سایر رشته های آزمون سراسری بر اساس مصوبات دویست و سیزدهمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد 11 اردیبهشت سال 69 و کمیته مطالعات و برنامه ریزی کنکور بوده است.

پذیرش بومی پس از کسر سهمیه ایثارگران (40 درصد) به صورت 80 درصد بومی و 20 درصد آزاد صورت خواهد پذیرفت. در صورتی که ظرفیت اختصاصی به سهمیه ایثارگران تکمیل نشود، باقیمانده ظرفیت به صورت بومی به منظور پذیرش داوطلبان اختصاص خواهد یافت.

زمان انتخاب رشته در کنکور 88

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، زمان انتخاب رشته داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در کنکور سراسری 88 چهار روز پس از اعلام نتایج است و داوطلبان پنج روز برای انتخاب رشته مهلت دارند.

در کنکور امسال در مجموع حدود 600 هزار نفر پذیرفته می ‌شوند.