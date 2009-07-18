در نماز جمعه تهران مطرح شد: پیشنهادهای هاشمی رفسنجانی برای عبور از مشکلات و ناکامی دشمنان انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مجلس خبرگان رهبری در خطبه دوم نماز جمعه امروز تهران سالروز شهادت امام موسی کاظم (ع) را تسلیت گفت و آرزو کرد خداوند ظلم مستکبران را از سر تمام مظلومان جهان برچیند .

وی با بیان اینکه مسلمانان چین روزگار سختی را می گذرانند گفت : من به دولت چین عرض می کنم انتظار می رود که بتواند در برابر مظالمی که بر این ملت می رود صبر و فکر کند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: ما به دولت چین که آن را دولت عاقلی می دانیم نصیحت می کنیم که این به نفعشان است که با توجه به یک میلیارد و 600 میلیون مسلمان در دنیا منافع خود را در ارتباط با دنیای اسلام در نظر داشته باشد و ما از این پس شاهد چنین ظلمی بر مسلمانان در چین و هیچ کشور دیگر نباشیم.

وی در پی شعارهای مکرر "مرگ بر چین" برخی حاضران در صحن دانشگاه تهران گفت: من به عنوان خطیب جمعه از شما خواهش می کنم به خاطر شرایطی که می دانید در اینجا، اطراف این خیابانها و کل منطقه حاکم است خواهش می کنم شعار ندهید.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما دولت چین را نصیحت می کنیم، با توجه به اینکه مسلمانان جهان نگران مردم مسلمان چین هستند و امیدواریم چین ملاحظه کند و ارتباط خود را با مسلمانان در نظر گیرد تا دیگر شاهد چنین ظلمی نباشیم.

وی در ادامه سخنانش به موضوع انتخابات اشاره کرد و گفت : الحمد الله در انتخاباتی که شروع شد و تمام شد شروع خوبی داشتیم و رقابتهای خوبی آغاز شد. 4 نفری که مورد تایید شورای نگهبان بودند، به مردم امیدوار شدند ومردم هم حضور بی سابقه ای از خودنشان دادند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی که در میان شعارهای پی درپی اجتماع حاضر در محل نماز جمعه سخن می گفت ، افزود : در این شرایط که همه چیز آماده و افتخار بزرگی برای کشور بود و رکورد پای صندوقهای رای را خود مردم شکستند ، ای کاش همان شرایط تا امروز ادامه می یافت وامروز سربلندترین شرایط را دردنیا می توانستیم داشته باشیم . نتیجه انتخابات هم هر کسی و هر چه می خواست باشد و لی متاسفانه آن گونه که می خواستیم نشد.

وی با اشاره به حضورش از 60 سال پیش تا امروز در همراهی با امام و انقلاب گفت: ما باید ببینیم انقلاب چه می خواست، وقتی پیشنهادی برای امام (ره) می آمد که از اسلحه و حزب استفاده شود، بلافاصله می گفتند شما ببینید مردم چه می خواهند و رسالت ما مردم است. مردم اگر با ما باشند ما همه چیز داریم.

رئیس مجلس خبرگان رهبری ادامه داد : این هنر بزرگ امام(ره) بود که موفق شدند. در کمتر از 20 سال مردم آنچنان آگاه شدند که در یکی دو سال آخر به خیابانها آمدند و همین خیابانهای حامی امام(ره) کمر دولت بسیار متکبر رژیم پهلوی را که از ارتجاع شرق وغرب کمک می گرفت و به خاطر بالا رفتن قیمت نفت هم انبار پولش پر بود ، ولی مردم آمدند و آنچنان ابهت مردم آنها را گرفت که ول کردند و رفتند.

وی خاطرنشان کرد: بعد ازانقلاب هم ما با امام تقریبا روزانه کار می کردیم وامام معتقد بودند حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمی شود و اگر مردم راضی نباشند این حکومت به نتیجه مطلوب نمی رسد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی به روایتی از سید بن طاووس اشاره کرد و گفت: خود حضرت علی (ع) می فرماید پیامبر در روزهای آخر عمر ( بعد از غدیر) به حضرت علی (ع) فرمودند که تو ولی امت هستی و چیزی است که خداداده است اگر دیدی این مردم راضی بودند و آمدند تو را قبول کردند و به شما این سمت را دادند و با اجماع ؛ اجماع نسبی است البته ؛ اگر دیدید جمع شدند دور شما ، شما بپذیر و متولی امر شو و کارهایشان را اصلاح کن ، ولی اگر دیدی که نیامدند و اختلاف افتاد بگذار هر کاری که می خواهند بکنند و خداوند بر تو راهی قرار خواهد داد.

وی با بیان اینکه ما در جمهوری اسلامی بنا شد بر اساس این تفکر کارکنیم، گفت: امام وقتی مهندس بازرگان را منصوب کردند هنوز بختیار دولت داشت، اما امام برای سپردن امور به دست مردم عجله داشتند. امام به مهندس بازرگان گفتند اولین ماموریت شما این است که دوره دولت موقت را کوتاه کنی و مجلس تشکیل دهی و قانون اساسی به تصویب برسد. امام نیز در تدوین قانون اساسی نقش مردم را تقویت کردند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه از نظر قانون اساسی همه چیز کشور ما به رای مردم است از رهبری تا رئیس جمهور، تا مجلس و شوراها و ... خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی تنها یک لفظ نیست، واقعیتی است که از ائمه و پیامبر اسلام به ما رسیده است و ما به آن اعتقاد داریم. اگر اسلام نباشد جمهوریت دچار مشکل می شود و اگر جمهوری نباشد اصلا حکومت قابل تحقق نیست. آنجا که رای مردم نباشد آن حکومت اسلامی نیست وبه همین دلیل حضرت علی (ع) 19 سال خانه نشین بود و مردم آمدند و به فرمایش حضرت علی(ع) مانند یال اسب گرد منزل ایشان جمع شدند و حضرت حکومت را پذیرفتند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی تاکید کرد: ما باید روز به روز این وضعیت را تقویت کنیم، اگر در این انتخابات مشکلاتی پیش نمی آمد ما بزرگترین گام را در راستای ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی برداشته بودیم .

وی گفت : مشکل از آنجا آغاز شد که درآستانه تبلیغات دچار تردید شدیم و افرادی تردید کردند، دلیل آن هم یا تبلیغات نادرست بود یا عملکرد نادرست صدا و سیما . این تردید مثل خوره افتاد به جان ما ، امروز هم یک عده تردید ندارند قاطع ایستاده اند و بخشی هم که کم هم نیستند و بخش مهمی از جامعه ما را تشکیل می دهند تردید دارند و ما برای رفع این تردید باید کار کنیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه هیچ کس از همه جریانات دلش نمی خواست این گونه شود گفت: همه ضرر کردیم و امروز ما بیشتر از همیشه نیاز به وحدت داریم.وی خاطرنشان کرد : امروز باج خواهی دشمنان زیاد شده است و می خواهند این دستاوردهای عظیم را در های تک و هسته ای از ما بگیرند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه من هیچ گاه از این تریبون جناحی حرف نزده ام گفت: همه ما باید فکری کنیم که به صورت متحد کشور را به پیش ببریم و در عین حال از کینه ها نجات یابیم و همچنین کاری کنیم که دشمنان چشم طمع به کشور نبندند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در ادامه به طرح پیشنهاداتی پراخت و تاکید کرد که این پیشنهادات را با جمعی از اعضای خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام که معتمد هستند در میان گذاشته است وابراز امیدواری کرد که این پیشنهادات به کار بسته شود.

وی با بیان اینکه هدف مقدس ما باید بازگرداندن اعتماد به مردم باشد، گفت: همه ما، چه نظام، چه حکومت، دولت، مجلس و نیرو های نظامی و انتظامی و مردم به اصطلاح معترضان باید در چارچوب قانون حرکت کنیم و قانع هم باشیم که قانون هر چه شد اجرا کنیم اگر هم برخی از قوانین دل خوش ندارند باید بعدا سعی کنند قانون اجرا شود. گرچه احتمال اصلاح قوانین هم وجود دارد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از پیشنهاد خود با بیان اینکه تلاش برای بازگرداندن اعتماد روندی طولانی است و ظرف چند روز محقق نخواهد شد، گفت: باید فضایی ایجاد کنیم که همه طرفها بتوانند حرفشان را بزنند و البته این وظیفه صدا و سیماست و سایر رسانه ها هم وظیفه دارند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی افزود: متاسفانه از فرصت 5 روزه ای که رهبری به شورای نگهبان دادند که بیایید معترضین وعلما را جمع کنید وفکری بکنید استفاده نشد.

وی تاکید کرد: برای دور کردن خطر از نظام و حفظ بنای باشکوهی که امام پایه ریزی کرد باید این اقدامات را انجام دهیم و اگر راه برای مناظره و استدلال باز باشد شاید مشکلات حل شود.

امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: لازم نیست این افراد را به این شکلی که الان هست در زندان داشته باشیم، آنها باید به خانواده های خود برگردند، نباید بگذاریم به خاطر زندانی بودن یک عده دشمنان برای ما نقشه بکشند و به ما شماتت کنند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین تصریح کرد: باید با آسیب دیدگان حوادث اخیر همدردی شود، هم به آنها تسلیت بگوییم و از آنها دلجویی کنیم و هم آنها را با نظام آشتی بدهیم.

وی تاکید کرد: باید با سعه صدر با رسانه ها برخورد کنیم و درحد قانون به آنها آزادی عمل بدهیم و بگذاریم یک فضای آرام انتقادی یا تاییدی به وجود آید.

به گزارش مهر ، آیت الله هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه همه ملت در راه انقلاب و دفاع مقدس سرمایه گذاری کرده و جانباز و شهید داده اند، گفت: چرا باید طوری باشد که دیگران از راههای دور برای ما نسخه بپیچند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه مراجع ما همیشه پشتیبان ما بوده اند گفت: چرا باید برخی از آنها امروز برنجند در حالیکه باید اتکای ما با آنها باشد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در پایان سخنانش با ابراز امیدواری نسبت به اینکه یکپارچگی در کشور فراهم شود ، گفت : امیدوارم این خطبه نماز جمعه شروع تحولی در آینده باشد و بتوانیم از مشکلی که می توان نام بحران را روی آن گذاشت به خوبی عبور کنیم و دوباره شاهد همدلی و همراهی یک رقابت سالم باشیم ، هر کسی که مردم خواستند آن گونه باشد، امیدواریم همیشه با همین روحیه در صحنه باشیم.