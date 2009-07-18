کلینتون بر توسعه روابط آمریکا و هند تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، در حالی که مقامات هندی نگران روابط جدید آمریکا با پاکستان هستند، "هیلاری کلینتون" به دهلی نو رفت تا بر روابط آمریکا-هند صحه بگذارد.

بر اساس این گزارش، وزیر امور خارجه آمریکا در سفر سه روزه خود به هند که اولین سفر مقامات عالی رتبه واشنگتن به دهلی نو از زمان روی کار آمدن دولت جدید در ایالات متحده به حساب می آید با جمعی از بازرگانان، دانشگاهیان و زنان سرشناس هندی ملاقات خواهد کرد.

این در حالی است که مهمترین محور مذاکرات کلینتون با مقامات هندی را مواردی چون تنشهای میان دهلی نو-اسلام آباد، جنگ افغانستان و از همه مهمتر مناسبات هند-آمریکا بویژه توافقنامه هسته ای دو کشور خواهد بود.

وی همچینین در ملاقاتهای خود به مقامات هندی این اطمینان را خواهد داد که توجه آمریکا به جنگ با تروریسم در پاکستان و افغانستان تاثیری بر مناسبات هند و آمریکا نخواهد داشت.