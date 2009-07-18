اعزام عمره گزاران طبق برنامه انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، طبیعی است که قبل از این بررسی جامع و اعلام نظرات همه جانبه مسئولان ذی ربط، این سازمان، ضمن تلاش برای جلوگیری از بروز نگرانی های بی اساس و دامن زدن به آشفتگی های روانی حاصل از اظهارات غیر کارشناسی و نامسئولانه برخی سایتها، نمی توانستند با توجه به برنامه ریزیهای دقیق گذشته و وجود تعهدات قانونی مختلف برای زائران عزیز و شرکتهای ارائه کننده خدمات، ممانعتی برای سفر آنان به وجود آورده و خسارات مالی را متوجه ایشان کنند.

بنابراین از این پس، از پذیرش افراد دارای شرایط سنی اعلام شده در کاروان ها، خودداری خواهد شد و برای آنان، در اولین فرصت اخذ روادید، ویزا دریافت نخواهد گردید. در ضمن برای زائران دارای سایر محدودیت های اعلام شده نیز، به محض کسب اطلاع، اقدامات مشابهی صورت خواهد پذیرفت. لذا هیچ نوع خسارت مالی، متوجه این متقاضیان نمی شود.

اولویت سفر این گونه افراد که به لحاظ داشتن شرایط خاص و قرار گرفتن در گروه کسانی که بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری آنفلوآنزای نوع آ هستند، از سفر عمره امسال محروم می شوند؛ برای تشرف سال آینده محفوظ خواهد ماند.

همچنین تلاش خواهد شد که با جای گزینی سریع زائران دارای شرایط اعزام، خسارتهای احتمالی، کاهش یابد و به حداقل برسد با این حال سازمان حج و زیارت، در کمیته کشوری آنفلوآنزا، آمادگی کامل خود را برای اجرای سریع نظرات رسمی ابلاغ شده، اعلام کرده است.

در حال حاضر، این کمیته، هیچ نظری را در خصوص ایجاد محدودیت برای اعزام زائران عتبات عالیات و حجاج موسم حج تمتع امسال که از تاریخ 10 آبان ماه 88، آغاز خواهد شد و همچنین زائرانی که در ماه مبارک رمضان سال جاری به سفر عمره اعزام می شوند، اعلام نکرده است.

سازمان حج و زیارت در تعامل و هماهنگی کامل با وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از چندی پیش، در خصوص آموزش و توجیه مدیران کاروان ها و زائران عمره، به منظور پیشگیری و کنترل این بیماری، اقدامات لازم را انجام داده است.