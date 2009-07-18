برخورد با کاروانهای عروسی پر سر و صدا در استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ محمد اسدی فرد از عروس و داماد و خانواده های آنان خواست در حین اجرای مراسم عروسی ضمن رعایت شئونات اسلامی از ایجاد مزاحمت برای دیگر شهروندان خودداری کنند.

وی عده ای از افراد در مراسم جشن و عروسی، ارزشهای اسلامی را رعایت نکرده و با به راه انداختن کاروانهای مختلف و ایجاد آلودگی های صوتی در معابر و خیابانهای شهر به خصوص در ساعات پایانی شب موجب سلب آسایش و آرامش عمومی و نارضایتی شهروندان می شوند.

سرهنگ اسدی فرد بیان اینکه چنین اعمالی از نظر قانونی ممنوع بوده، مزاحمت به دیگران تلقی می شود و قابل تعقیب و مجازات است،‌ اظهار داشت:‌ با درخواست مکرر شهروندان در تماس با پلیس 110، با کاروانهایی که بر اساس موازین قانونی و عرفی حرکت نکنند، برخورد جدی خواهد شد.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان زنجان ایجاد ترافیک و راهبندان، آلودگی صوتی، ‌رقص و پایکوبی در ساعات نیمه شب، ‌استفاده از فشفشه های پر سر و صدا و مزاحمت موتورسیکلت سواران را از جمله مشکلات ایجاد شده برای شهروندان از سوی کاروانهای عروسی و جشن عنوان کرد و گفت: با افراد خاطی برخورد و خودروی آنان توقیف خواهد شد.

سرهنگ اسدی فرد یادآور شد: تاکنون در برخی موارد با متخلفان و هنجار شکنان در این زمینه تذکر داده و با آنان برخورد شده است.