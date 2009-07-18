به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای روابط اسلامی آمریکایی، ابراهیم هوپر مدیر ارتباطات شورای روابط اسلامی آمریکایی طی بیانیه ای گفت: این قانون مسلمانان، یهودیان و سایر پیروان ادیان را مجبور می کند بین دین خود و ورود به حرفه تدریس یکی را انتخاب کنند.

هیئت قانونگذاری ایالت اورگان طرحی را تصویب کرده که براساس آن آموزگاران از پوشیدن لباسهای دینی در مدارس منع می شوند.

قانون آزادی دینی در محل کار ایالت اورگان می گوید: هیچ آموزگاری در هیچ مدرسه ای زمانی که درحال انجام وظایف خود به عنوان آموزگار حضور دارد نمی تواند هیچ نوع لباس دینی بپوشد.

این طرح همچنین تأکید دارد مقامات و مدارس اگر آموزگاری را از پوشیدن لباس دینی زمان انجام وظیفه به عنوان آموزگار منع کنند، هیچ قانونی را نقض نکرده است.

هوپر گفت: این طرح حق مردم را برای پوشیدن آنچه که می خواهند نقض می کند، پوشیدن حجاب و روسری به معنای تبلیغ دین میان دانش آموزانی که آموزگار مسلمان دارند نیست، بلکه عمل به آداب دینی حقی است که در قانون اساسی تضمین شده است.

شورای روابط اسلامی- آمریکایی به عنوان بزرگترین گروه حمایت از حقوق مدنی مسلمانان از حق تمام پیروان ادیان برای داشتن پوشش دینی هنگام کار حمایت کرده است.

اوایل سال جاری میلادی، شورای روابط اسلامی آمریکایی در اوکلاهاما و مینه‌سوتا به توقف یک قانون پیشنهادی با حجاب زنان در گواهینامه های رانندگی کمک کرد.

طرح این قانون همچنین انتقادهایی را هم از سوی جامعه سیک مطرح کرده است.

ابراهیم هوپر اظهار داشت که هیئت قانونگذاری اورگان اظهارات باراک اوباما را در سخنرانی ماه ژوئن در مصر را نیز نادیده گرفته است.

از سال 2004 که فرانسه قانون منع حجاب در مدارس را تصویب کرد حجاب به موضوع مورد توجه جناح های راست گرای اروپایی و آمریکایی قرار گرفته است، از آن زمان تا کنون بسیاری از کشورهای اروپایی شیوه تبعیض آمیز فرانسه را در پیش گرفته اند.

این درشرایطی است که اسلام حجاب را نماد دینی برای نشان دادن تعلقات دینی نمی داند بلکه آن را یک اصل واجب پوشش برای زنان مسلمان تلقی کرده است.