حسنی مبارک اواخر ماه جاری راهی پاریس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه النهار چاپ لبنان، حسنی مبارک در دیدار با "نیکلا سارکوزی" راه های از بین بردن موانع میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی و نیز میان فلسطینی ها، آمریکایی ها و صهیونیست ها به منظور کمک به "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا برای تحقق روند صلح در منطقه را بررسی خواهد کرد.

خاطرنشان می شود که مصر نظارت بر گفتگوهای ملی فلسطین را بر عهده دارد و تاکنون شش دور از این گفتگوها در قاهره برگزار شده است. دور هفتم این گفتگوها قرار است 25 ژوئیه (3 مرداد) برگزار شود.