  1. بین الملل
  2. سایر
۲۷ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۲۱

برای بررسی روند سازش؛

حسنی مبارک اواخر ماه جاری راهی پاریس می شود

حسنی مبارک اواخر ماه جاری راهی پاریس می شود

رئیس جمهور مصر اواخر ماه جاری میلادی برای دیدار با همتای فرانسوی خود راهی پاریس می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه النهار چاپ لبنان، حسنی مبارک در دیدار با "نیکلا سارکوزی" راه های از بین بردن موانع میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی و نیز میان فلسطینی ها، آمریکایی ها و صهیونیست ها به منظور کمک به "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا برای تحقق روند صلح در منطقه را بررسی خواهد کرد.

خاطرنشان می شود که مصر نظارت بر گفتگوهای ملی فلسطین را بر عهده دارد و تاکنون شش دور از این گفتگوها در قاهره برگزار شده است. دور هفتم این گفتگوها قرار است 25 ژوئیه (3 مرداد) برگزار شود.

کد مطلب 914031

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها