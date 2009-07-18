مناطق عملیاتی آپولو در ماه به تصویر کشیده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ناسا پس از چهل سال از زمان نخستین سفر خود به ماه، اکنون به کمک ماموریت جدید خود و مدارگرد اکتشافی ماه، توانسته آنچه از ماموریت آپولو بر روی سطح ماه به جا مانده است را به ثبت برساند.

هر یک از فضاپیماهایی که طی ماموریتهای آپولو بر سطح ماه فرود آمده اند، نشانه هایی از قبیل پایه های فرود، تانکهای سوختی و یا موتورهای اصلی راکت را از خود به جا گذاشته اند مدارگرد اکتشافی ماه نیز از ارتفاعی برابر 48 کیلومتر تصاویری از این بقایای تاریخی با وضوح تصویری برابر 20 پیکسل به ثبت برساند.

این مدارگرد همچنین چهار منطقه فرود آپولو را از میان پنج منطقه شناسایی کرده و تصاویر آن را به زمین ارسال کرده است با دقت زیاد در این تصاویر می توان رد واگنهایی که فضانوردان با کمک آنها ابزار و نمونه های جمع آوری شده را حمل می کردند، مشاهده کرد.

بر اساس گزارش ای بی سی، آثاری که از فضانوردان و ماموریتها به جا مانده است، می توانند برای همیشه در ماه به صورت ثابت باقی بمانند و تنها با طلوع و غروب خورشید منجمد و یا داغ شوند.